中國首代超級網紅：廣東工廠仔成殺馬特教主　一月工作兩日賺5萬

殺馬特教主羅福興年過30了，短視頻時代，他創作的髮型在社交媒體上能獲得近10萬點讚，實現了相對的「財務自由」：每月工作2天，月入3-5萬（人民幣，下同）。在小城市，每月五六千塊即可覆蓋房租和日常消費。



編輯：馬詩韻 責編：陳子文（一条）

羅福興是殺馬特家族的創始人。1995年，他出生在廣東，初一輟學進入工廠打工。00年代末，網絡在中國剛剛興起，「非主流」的殺馬特風席捲全網，鼎盛時期，500多個QQ群，近20萬人，誇張的髮型是他們最大的辨識度。

後來「殺馬特們」迫於生活剃掉頭髮，殺馬特文化逐漸消亡，羅福興也經歷了家庭變故，意識到自己要承擔責任，面對現實。如今他收入穩定，最大的心願是給媽媽買套房，給女友一個未來。同時他還在話劇、藝術、時尚等領域進行嘗試。

一条在東莞見到了羅福興，他和女友以及一隻貓過着平靜的生活。他說：

我覺得我死還是能被人記住的，如果我在有生之年還能做一些好玩的事情的話，可能更深刻一點。

2023年，羅福興在上海安福路參加殺馬特聚會。（一条授權使用）

20萬人幾百個QQ群 他成了殺馬特教主及中國初代超級網紅（點圖放大瀏覽）：

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每月工作兩天 月入三五萬

（以下是羅福興的自述。）

以前我覺得殺馬特髮型很重要，但我從來沒有想過一個問題，大家也會審美疲勞——殺馬特髮型無非就那幾款，比如「偏高」，斜劉海，圓圓尖尖的，蓬得像愛心一樣的。那我在這個基礎上爆改行不行？好像也行。現在我一個月創作兩款新髮型，拍成短視頻，工作兩天能有個3-5萬的收入。也可以說「財務自由」吧，畢竟小城市本身生活成本低，每月房租加上日常消費，五六千塊頂天了。

開始拍短視頻其實是偶然。2019年年末我去了重慶，被封了三個多月。那段時間沒有經濟收入，《殺馬特我愛你》的導演李一凡給我建議：

要不要做短視頻？

我有點猶豫，短視頻會不會太low了？他說，中國人不為五斗米折腰，但如果做短視頻有六斗米，折個腰也沒關係。我說，那試一下。那時候開始慢慢摸索，稍微有了點流量，沒有收入的窘迫總算是解決了。

2021年我搬到東莞，主要拍短視頻。我的好兄弟、合作伙伴是理髮店的店長，我們會創作獵奇一點的髮型。比方說蛇年弄一個「蛇」；去年是龍年，大家都猜我會弄個「龍」頭，那我弄個水龍頭行不行？怎麼好玩怎麼來。

觀眾是獵奇也好，嘲諷也好，都沒有關係。為什麼還弄這麼野生的東西？因為我不會去迎合主流。我和主流的關係是有點曖昧的，一會兒和好了，一會兒又不好了。但我覺得反主流倒沒必要，對抗性的東西就不好玩了。

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20萬人幾百個QQ群 我成了殺馬特教主

1995年，我出生在廣東梅州五華縣。小時候，爸媽在城市裏面打工，我想給他們打電話，因為我拿的是外公的手機，外公的手機打過去意味着要錢了，所以他們不會接。我的童年和他們幾乎沒有聯繫。13歲左右，讀初中的第一學期，我被人打了。在學校裏，我只有一年是沒有被欺負的，那時候欺負一個人不需要理由。

之後我輟學了去外面打工，最早是在老家的工廠。大眾經常批判工廠，但是在我注定學不出來的情況下，我覺得工廠比學校好。有幾個好朋友讀完高中或技校，出來也是進廠，那麼早點進廠多掙2萬塊錢，給家裏做個補貼，不好嗎？

有時候連殺馬特怎麼創的，我都開始忘了。2000年代末，當時網絡剛剛興起，土壤是鬆的，想怎麼生長就怎麼生長。在非主流時期，我還是個迷迷糊糊的小屁孩，看到大家都在創建家族，感覺好生猛好有力量，想着我能不能也創一個更牛、髮型更誇張的家族。「殺馬特」是從英文Smart翻譯過來的，因為覺得很酷。大家還是出於喜歡，覺得這些髮型好看。在網絡上我們家族是最大的，有五六百個QQ群，根據我自己瞎算的數字，得有20萬人。

現在回想起殺馬特，只能想到「快樂」兩個字，那種很純粹的快樂。他們大多是留守兒童，大概都是缺愛的，不管是真實的愛還是虛偽的愛。哪怕所有人罵他，他都覺得是一種快樂，至少你關注到他了。那時候手插褲袋走在路上，感覺自己就是世界的焦點。對他們而言，如果沒有殺馬特就什麼都沒有了，真的只能埋頭打螺絲了。殺馬特還解決了大家的就業需求。如果你沒有工作，就在QQ群裏發個訊息，大家的廠都挺缺人的。

殺馬特消亡兩三年 才從幻覺裏清醒過來

2013年左右，時代審美髮生了巨大的變化。我們是最早一批被批判的，大家罵得都很難聽，還來瓦解我們的QQ群。拍《殺馬特我愛你》的時候，有人告訴我們，自己當年還捱打了。後來殺馬特連就業都成問題。一些工廠標明「長頭髮不要」，只有這一個要求，只要殺馬特把頭髮問題解決了，其他都好說。迫於生活和各方面的壓力，一些殺馬特最後只好把頭髮剃了。聽起來可能挺幼稚的，當時真的感覺家園被瓦解了。

現在我身邊認識的亞逼（亞文化愛好者）也挺多的。但我覺得亞逼跟殺馬特不一樣的地方在於，亞逼是有思想武器的——人家還是個留學生，而殺馬特只是來城市打工的農村人，更多是一種潛意識的反抗。玩過殺馬特的人和沒玩過的人是不一樣的。經歷過一兩年來自家庭甚至全社會的謾罵，和工廠之間的對抗，還有各方面的壓力，到最後當他把頭髮剪了的時候，和解都是一種收穫。這些都是我後來想明白的，事實上，殺馬特消亡兩三年後，我還是處在幻覺中，覺得自己很有力量，可以做很多事情。

我應該是2016年才清醒的，父親的去世一下子把我從幻覺裏面拽出來。他去世的那天我就在旁邊，他眼睛一直盯着我，抓着我的手說：

你能不能答應爸一件事，把媽媽、妹妹和家裏一切都照顧好。

我啥也沒想就全答應了。我當時才21歲，連自己都還照顧不明白，有一頓沒一頓的那種，突然整個家庭的擔子就撂到我身上了。一看家徒四壁，我意識到這才是我要面對的現實，我覺得我應該做點什麼。

我把頭髮也剪短了，還開了一個美髮店。於是一些主流媒體開始報道說，羅福興因為父親的離世而學好了，二十幾歲獨自挑起一個家。那時候被捧得挺高的，我好像又進入了另一種幻覺。後來上了一個節目，主持人問我，有沒有覺得以前做的那些是很壞的事？我整個人愣住了，突然之間我覺得自己不想變成那種人，我不承認殺馬特是很壞的事。

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有生之年 還想多做一些好玩的事

很久以前有好多人罵我，現在我拍短視頻，評論區反而是誇的比較多。可能是網絡更發達之後，世界不再那麼神秘。以前你可能覺得殺馬特很神秘，工人很神秘，富人也很神秘。後來你發現這東西不神秘了，殺馬特很正常。現在殺馬特大多都結婚生子，有了自己的家庭。大多還是在工廠，拍短視頻的也有，還有些逃離工廠回農村種田的。

人是會變的。我以前是很懶散的，沒有想過結婚或者要小孩。處了對象過後，突然有了責任感，想讓女朋友看得到未來，想讓家裏人過得好一點。我會開始有點年齡焦慮，甚至也想卷一點。我還在找房子，想開個工作室或公司，看看直播能不能也弄上去。我現在30歲，再拼個5年就35歲了，時間過得太快了。

現在我的收入是穩定的。法拉利、別墅這些也有想過，但一想好像挺累的。如果真有這個錢，為什麼一定要非買法拉利和別墅？理想太單一的話，你人就套進去了。我自己是沒有買房需求的，就想給我媽安置好一點，再留點錢到處走走看看。平時不上班的時間裏，我就會去旅遊，一個月總是會找些地方走一走。我現在好很多了，以前我整個人像縮在龜殼裏，不想跟任何人交流。後來有人願意跟我說話，慢慢就走出來了。我意識到自己認知還是有限的，所以一直在學習。每天都很豐富，發現原來世界還可以是這樣的，挺有意思的。

在今天，我需要去做更多新的東西，畢竟殺馬特是過去的事情了。我演過話劇，接受雜誌的平面拍攝和採訪，給時尚活動弄髮型，這都算一種嘗試。為什麼任何東西我都不拒絕？就是希望自己死後還活着，有自己的名字，有羅福興做過這個事情。我覺得我死後還是能被人記住的，這個自信我還是有的。如果我在有生之年還能做一些好玩的事情的話，可能我會被記得更深刻一點。

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