北京民警憑「你問我答」變網紅　分享奇聞怪事吸引18萬粉絲追看

在知乎上，「地鐵神經質小民警馬拓」是一個擁有近18萬粉絲、獲127萬次讚同的大V。突然不想努力了怎麼辦？你有哪些終生難忘的扎心瞬間？你人生中太晚明白的道理是什麼？針對網友的提問，民警馬拓講述的小故事，總是那麼溫暖、治癒。



撰文：余璇 責編：倪楚嬌（一条）

馬拓，85後，是北京一位地鐵民警。本科學習刑偵專業的他，本想做一個除暴安良，抓捕罪犯的刑警，沒想到畢業後，成了一名每天調停、勸架，與小攤販和黑車司機鬥智鬥勇的地鐵民警，他曾一度懷疑，自己的人生抱負，就集中在這一畝地了嗎？

一次和陌生人的談話點醒了他，他發現，再日常瑣碎的工作，也沒有那麼「簡單」。每一位行色匆匆的乘客、每一位地鐵工作人員、每一位小攤販的背後都有一個動人的故事。他把這些都記錄了下來，匯集成212個網路故事。

看看馬拓在知乎上吸引無數人追看的「你問我答」內容（點圖放大閲讀）：

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（以下為馬拓的自述。）

我叫馬拓，是一名北京地鐵民警。和常人印像中警察都是抓捕罪犯、除暴安良不同，地鐵民警每天面對的，都是些瑣碎的、家長里短的小事。比如有人丟了東西，書包、手機、首飾；地鐵口的小攤販因爭搶地盤而掐架；或者是七夕節，男女朋友在站台上吵架，惹來一堆人圍觀；還有夜深的時候，有人爛醉在站台……這些都是我們工作的日常。

我第一天上班的時候是懵的。記得那天人特別多，有兩個年輕人在打架，等我擠到他們身邊時，人都散了，甚至不知道是誰打的。我就感覺地鐵裡節奏太快了，連打架都要趕時間，誰也不想耽誤上班。

其實我在警校裡學的是刑偵專業，練體能，學推理，分析的都是殺人、詐騙案……結果畢業分配的時候，成了地鐵民警。而同學們大都去了刑警隊、指揮中心，或者一些大型的單位。我當時心理落差很大，覺得大材小用了。早上7點上班，第二天晚上7點下班，疏導客流、調解糾紛、維持秩序、提供幫助，在廣場上巡邏，進站、出站，循環反复，我的人生就這樣了嗎？

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我嘗試理解每一起衝突

起初，我不太看得慣在地鐵裡起衝突的人。但慢慢地，我發現很多衝突背後，都有些深層次的原因。我負責的地鐵站有一個挨著五環，周圍是一個比較大型的住宅區，有幾十萬的常住人口，每到早晚高峰的時候，都是人滿為患。地鐵裡，會暴露出很多人日常隱藏的那一面。一次，一位看上去非常得體的中年女性和一對情侶起了衝突，起因是男孩因為沒有和女孩坐一起，就想和她換個座，但這位大姐就拒絕了，雙方因此發生了一些爭執，還大打出手。

當時這位大姐在派出所鬧得很不好看，情緒很激動，一直哭，說話都不利落了。常人看著挺難理解的，多大點事兒啊。後來她的女兒來了，和我們解釋說，她媽媽平時很樂於助人，也很熱心，但是正好她那天和單位領導發生了不愉快，一路上盡琢磨這件事了，然後別人叫她換座，就把她的情緒給引爆了。

還有一次印像比較深的，主角是兩個北漂的年輕人。男生整個身子靠在了扶桿上，女生沒地方扶，一言不合就吵了起來，女生說了一句「素質真低」，就把男生給刺激到了。他鬼迷心竅地尾隨女生下了車，還把女乘客給打了。去拘留所的路上，男乘客哭得很傷心。他說從小到大就怕聽到這話。家裡幾代農民，村裏連條正經的土路都沒有，去鎮上都是爬坡跳坑。小學中學時條件差，沒有食堂，學校廚子都是把做好的飯菜盛到桶裡，擺在操場中央，學生們一下課端著飯盆就百米衝刺一擁而上，哪兒知道啥叫排隊？考上大學進了城市後的他特別震驚，感受著秩序，也感受著落差。最怕別人跟他說素質怎樣怎樣。明明是加班疲憊靠了一下扶手，幹嘛要用這麼一個「惡毒」的詞對他蓋棺定論？當然，他犯了錯，最後還是被拘留了十多天。

經過許多這樣的事後，我也不再對一個人下非黑即白的評價。即使前期對這個人有著臉譜化的代入，過程中也更願意聽一聽他們深層的想法，犯錯或者糾結的根源。

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再瑣碎的工作，都有閃光點

畢業工作了一段時間後，我整個人都消極了起來。那一陣子我在派出所值班室，負責安排崗位、接報警、寫稿，千篇一律又瑣碎無章，出不了業績，也乾不出花樣，特別焦慮。我開始不怎麼說話了，還天天失眠，走路也變慢，身材也發福了。

有一天我正在值班室做表格，一個網絡公司的高管來報案，他的出現可以說，改變了我的人生。他見我那麼喪氣，就和我聊了起來。他問我知不知道遊戲裡的「個人成就係統」，玩家每達成一個目標，系統就會給他發一點獎勵，「那就是為了讓你看到自己的牛逼，激勵你繼續玩下去」。他說，你看，你在地鐵軌道的下層辦公，地鐵開過天花板還會掉灰，環境這麼差都能堅持下來，做的表格又那麼清晰漂亮，每天還把警服洗得那麼乾淨，你多牛逼啊。和他聊完，我終於知道為什麼我們站裡的很多員工，做著最基層的勞動，卻還是那麼幹勁十足。

我們有一個協管員叫老張，他的工作又辛苦又不討巧，他負責把擠不進地鐵的乘客往裡推，經常累得滿頭大汗，卻還要被車裡的乘客罵。但每次滿載的列車開走後，他看著空了一大半的站台，特滿足，挺直腰桿繼續「吆喝」乘客站在黃線外，好像自己真的是個King。

我們地鐵站裡有一個保洁阿姨，掙得也不多，可能就三四千塊錢，但工作挺累的。她必須要在平峰期雙向列車到達前，盡快把兩間廁所整理乾淨。有時候動作慢了，或者是地太濕滑了，還容易遭到投訴。我經常聽見工作人員用廣播喊她。有的是站台上乘客吐了，有的是垃圾桶滿了，有的是早飯扣到地上了，有的是小孩兒尿了……很辛苦，但她總是哼著歌，自得其樂。當她終於把地面擦得跟鏡子一樣亮的時候，她會站在閘機口，插著腰，像看藝術品一樣地欣賞乾淨的地面。

他們都留了一隻欣賞的眼睛看自己。如果連自己芝麻粒兒大的成就都能看得到，那你簡直沒有理由不充滿幹勁。

212個地鐵裡的故事

從此我調整好了心態，除了本職工作之外，我又撿起了寫作，這是我原來的愛好。我的目光逐漸被那些普通人吸引，保洁阿姨、保安、站務員、擺攤的小販、賣花的大姐，還有地鐵的乘客……有時看著擁擠的人流，就像在看一幕幕風景。

在知乎上，看到網友們各種各樣的提問，我發現在地鐵裡遇到的人和事，恰好能解答他們的疑問，就開始寫地鐵小民警的故事，目前積攢了有212個故事。有人問：「怎樣判斷男人是否真的愛你？」 我就寫了一次地鐵糾紛的故事。冬天，兩個女孩因為小事打了架，雙雙負傷，叫來了各自的男友。一個男友主張先不處理傷口，這樣去醫院做傷情鑑定才更精準。但另一個直接帶來了兩根冰棍兒，給女友冰敷，他說：「你現在舒服，才是最重要的。」

有人問：「發現研究生收入不如賣麻辣燙，不知道活著的意義了怎麼辦？」 我就寫下了地鐵口麻辣燙攤主的故事。很多人不知道，他們每天凌晨3點上貨，忙活一整天，萬一錯過了最佳客流，成本就全砸手裡了。地鐵站的攤販們更是一個江湖，能留下來的都是戰士，選錯擺攤點，幾天就能血本無歸。更別提服務好各色顧客了，分分鐘就能讓人抓狂，即便如此他們也樂在其中。憑本事吃飯的人，各個不容易，無論哪種職業都值得尊重和欣賞。

有人問：「有哪些讓你念念不忘的普通人？」 這讓我想起了下雨時，地鐵口那些賣傘的小販。起初我挺討厭他們，妨礙秩序不說，有些小販還坐地起價，小雨時傘賣十塊錢，中雨賣十五，大到暴雨就奔著二三十開價。但有一件事，改變了我對他們的看法。那次我加班，回家正趕上下雨，從地鐵站出來就看見站口有一個老婦人在賣傘。當時深夜出站的只有我一人，那老婦人就黏著我不放。我說不要，她還歪著腦袋問我為啥。

說實話她長得併不面善，頭髮還梳成一個古怪形狀，戴著一串夏威夷風情的大貝殼項鍊，倒像是在沙灘上賣泳褲的。聽到我說完「沒錢」，她眉頭一皺，彷彿經歷了一個短暫的思想鬥爭，然後把雨傘塞到我手裡：「算了，送你了！」 我剛想說不要，她又自嘲地笑了：「嗨，你拿著吧，要不然我為這一把傘回頭再趕不上末班車！」然後就倆眼一瞇，腳下生風地走了。後來我再也沒能遇到她。那把藍底的碎花傘，至今還躺在我的陽台上。每次看到它，我都會多瞄上一眼。

有人問：「至今為止，讓你感到最荒謬的事是什麼?」 作為警察，看了太多生死，每每看到有人問「給我一個活下去的理由」，我就覺得荒謬。我們轄區地鐵站，遇到過幾次乘客猝死的事。有一次，周圍的群眾裡剛好有醫護人員，馬上判斷出來他是心臟問題，立刻就進行了心肺復甦。心肺復甦很累，而且做了就不能停，最起碼得持續40分鐘以上才能有效果，而這還只是為後面的急救來爭取時間。當時源源不斷地有人過來幫忙，排著隊等著。有位男乘客，還給倒地的小伙子做人工呼吸，最後自己因為缺氧都嘔吐了。事後我們找到這位男乘客了解當時現場情況，他聽說人沒有救回來時，眼圈都紅了。

地鐵裡的猝死，我至今還沒有碰到過被救回來的人。所以當我聽到有人問，生命的意義是什麼時，我就覺得好比一個正在吃糖的孩子在問大人：「我為什麼要吃糖？把糖吃下去又能怎樣？」哪怕它不甜、苦澀、難以下嚥，它也是你手裏和嘴邊最實際和最珍貴的東西。任何事都沒有健健康康地活著重要。現在北京的地鐵已經逐漸增加了自動體外除顫器，相信情況會越來越好。

地鐵裡的各色人生

我愛上了和事主們聊天，可能也是為了寫更多故事吧。以前我老想著要「糾正」事主的想法，要跟我自己的統一起來。比如對親情淡漠的人，我會說一定要以家庭為重；對成天風風火火的人，我說要一步一個腳印；對依戀男朋友的小女孩，我就說你不能太依戀他，你要獨立，要有自己的生活。但後來我慢慢地轉變了思路，很多人的經歷，是我不了解的，不了解就不該評價，要尊重每一個人的生活方式吧。

有一個小伙子，他養了三四條狗，天天跟狗做伴。那天他在地鐵裡跟人發生爭執，鬧到派出所來了。到了飯點，我說你有沒有朋友，可以幫你送點吃的。他說我家裡只有狗，平常也不跟人接觸。我說，你為什麼能為這麼一點小事跟人發生爭執，就是因為你跟人接觸太少，你應該多去社會上交交朋友。但他就覺得為什麼你要教我去做人？我只要自己生活舒服了，把我的寵物狗照顧好了，我的人生就是值得的。為了社交而社交，沒有必要。

還有一個叫倩倩的女孩，20歲出頭，穿著得體，梳著馬尾辮，腳踩運動鞋，常常在站台上游盪，目光呆滯。我們把她帶到警務室，她就開始哭鬧，我不知該怎麼辦好。那時我還是個新人，我的師傅拿起手機放了一段音樂，她竟然開始跳舞，一邊跳一邊看著我們，師傅便拍拍手說：「倩倩跳得真好！ 」後來師傅說，你在這穩住她，我去通知她家人。我在警務室裡像看熱鬧一樣地拍手叫好，倩倩也就更賣力地跳，汗都下來了。

等師傅進來一看，把我罵了一頓，他告訴我，倩倩是因為得了精神分裂症，休學在家治療，經常趁家人不備跑到附近人多處發呆。但是只要放音樂，她就開始跳舞。原來倩倩從小就學習舞蹈，天資出眾，後來以特長生的身份考到一座挺厲害的大學裡，還代表學校去國外匯報演出過，還去農村支過教，上過電視報紙，拿過各種大獎。後來是家裡出了點兒變故，她才成了現在這樣。「但是」，我師傅說，「現在只要她跳起舞來，就和照片上的精氣神兒一樣。」我當時很慚愧。警務室裡，倩倩還在跳，舞步飛旋，好像用雙手在空氣中作畫。特別美。

當我把地鐵站裡的趣聞和故事發到網上，有很多網友私信我，問我在哪執勤，他們想要去領略一下那座神奇地鐵站的魅力。其實不止我所在的地鐵站有這些故事，每一座地鐵站都是如此。地鐵站人多，流動性大，乘客天南海北，三教九流，大家在這裏短暫相遇、分別，是有緣分的陌生人。有人的地方就有故事，有故事的地方就有煙火。而我只是把這些煙火記錄下來了，希望更多人能看見。

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