斷臂男一人一船征服海上珠峰　旺代環球賽史上首個中國船長的故事

2025年2月，獨自航行99天後，徐京坤完成了世界上最難的比賽，他是旺代單人環球帆船賽有史以來出現的第一個中國船長。



文：洪冰蟾（一条）

徐京坤今年36歲，出生於山東平度大澤山區的農民家庭，16歲去帆船隊之前，他沒有見過海。為了實現航海夢，他在餐廳打工，從廢棄物堆裡翻出破船，熬過難以想像的艱苦人生。

航海圈裡的人說，世界上的人分為兩種，旺代的船長和其他人。徐京坤準備了5年，從0開始籌措資金，買下百萬歐元的超級賽船，幾次冒著喪生危險救船。傳奇故事背後，我們好奇的是，既然海浪裡不適合人類生存，為什麼冒險家還要去？岸上有舒適安穩的人生，人為什麼要遠航？

啟航日，人們在碼頭為他送行。許多法國人知道有一位中國來的獨臂船長Jackie Xu。（一条授權使用）

小女孩在岸邊替徐京坤打氣。（一条授權使用）

兒時被砲仗炸斷手即遭父遺棄 用性能差別人一大截的舊船創造了歷史 點圖放大了解更多徐京坤的故事：

+ 24

一人一船100天

在海上獨自漂流94天後，徐京坤發現發電機突然壞了，蓄電池只能撐2-3小時。一旦電力耗盡，這艘單人駕駛的無動力帆船就會失控。定位訊息消失、自動駕駛停止、失去氣象報告，徐京坤將不知道自己在哪裡，跟外界徹底失去聯繫，在大西洋上無盡地漂泊。

在此之前，他3次在顛簸中爬上30米高的桅杆，從水裡打撈近噸重的船帆，以及更煎熬的，獨自度過90多個日出日落，大洋深處沒有一個人，離他最近的人不在陸地上，而是頭頂軌道上的空間站。除了飛魚、磷蝦、海鳥，這裡什麼動物都沒有。

此時是元宵節的午夜，距離終點布列塔尼只剩不到5天的航程，儘管這是航海途中最高級別的緊急情況，他不想在這裡放棄，決定冒個更大的險。沒有發出退賽訊號，也沒有和岸上的妻子聯繫，他離開船艙，下到船尾修液壓發電機。船尾只有15厘米寬，無法站立整隻腳，5厘米外就是海，腳一滑，就會人船分離。即使白天在平靜的碼頭內都可能落水，更何況在漆黑一片、高速航行的海面上。人船分離，是航海人的惡夢。人一旦落水，很難爬回疾馳的船上，死亡機率極高。所以即使船隻被毀，也建議船長待在船上。

賽隊經理肖姝瑤至今不同意丈夫的這個決定。徐京坤第二天早上才告訴她發生了什麼，他們在衛星電話裡吵架。

我說你至少應該通知我，他說告訴你有什麼用，又沒辦法幫他忙，最後還是要自己去處理。

她每次說到這件事都會生氣。但她理解他為什麼要賭這一把。 「就像拆彈」，徐京坤說，修不好或落水，就是「剪錯了電線死掉」。什麼都不做呢？ 「不剪電線然後爆炸死掉」。

航海圈裡有一種說法：世界上分為兩種人，旺代的船長和其他人。徐京坤正在進行的「旺代環球帆船賽」，是地球上最難的冒險，被稱為「海上珠峰」。事實上，完成旺代的船長比爬上珠峰的登山者少得多。截至2023年，登頂珠峰的人數約6000，而完成旺代的人數是84 ，只有近一半的參賽者能抵達終點。

為什麼旺代那麼難？因為它嚴格規定單人、不間斷、無協助，用3-4個月跨越地球。比賽的長度比整個奧運會所有項目加起來的時間都長，使用的IMOCA 60級賽船，極限航行速度可達40節（74km/h），要知道驅逐艦的速度也不過30節，相當於用百米衝刺速度跑馬拉松。一旦出發就不能停靠陸地，意味著遇到惡劣天氣，無法進港躲避，以及在吃喝拉撒睡的同時，船一刻不停地跑。

一路上，我們能想到的極端天氣一應俱全。南大西洋常年風暴肆虐，被稱為咆哮西風帶，旺代36年的歷史上有兩位船長在那裡遭遇風暴，船毀人亡。

除了我們，沒有任何人會出現在那裡。所以你發生任何問題，都不會有人過去救你的。

到了赤道無風帶，帆船失去風的動力，一連幾日被困在原地打轉，並要忍受40度高溫的炙烤。「我一開始很不贊成他做的極限航海，那是玩命。」船隊最早的出資人梅傑記得5年前，徐京坤突然跟他說：「其實我一直有個終極夢想。」

2016年，徐京坤到法國的一個小鎮上看旺代比賽。看到跟自己相熟的船長踏上生死未卜的旅程，他瘋狂地吶喊，周圍的法國人都看向他，他們從來沒見過一個人這麼聲嘶力竭地送行。

我被徹底點燃了，突然冒出一個想法，未來有一天，我要讓一支中國的船隊出現在這個賽場上。

【延伸閱讀】山東夫妻辭職賣樓「帶着8歲女兒去航海」惹爭議 13年後現況曝光（點圖放大閱讀）：

+ 24

二手宇宙飛船

這個念頭出現以後，他自己都疑惑從哪裡來的勇氣，他連一艘能比賽的船都沒有。超級賽船造價1000多萬歐元，堪比F1賽車。船隊一般有30-50人，包含工程師、氣象、通訊專家等。船上一個小零件就要20-30萬歐，抵上一輛跑車，每年光維護成本就需要30-500萬歐元。

買船隻是開始，要獲得旺代的資格，船隊需要打夠其他比賽的積分，至少要準備4年時間。歐美的頂尖賽隊往往由大財團、家族基金會支持。

沒有個三五千萬歐元拍在桌上，是沒有膽量參加的。

徐京坤兜裡空空，連個零頭都沒有，想到的唯一辦法就是「化緣」。我問梅傑既然反對他做極限航海，為什麼還要投資？「嚴格來說這不叫投資，只是出資而已。因為完全沒法計算回報率，船跑完以後要折價賣，弄得不好船毀掉，都得賠進去。」

徐京坤用兩句話打動了梅傑。第一句是：「梅大哥，你說中國14億人他先住在車上，除了我以外還有誰敢去？」第二句是：「2024年是我人生唯一的機會，錯過的話，拿多少錢來，我也沒有能力做了。」

早期的出資人共有8位。除了梅傑有航海背景，其他人都不是航海圈的。他們幾乎不了解帆船運動，也不知道什麼是旺代，第一次聽到徐京坤的名字。

純粹被他的故事打動，為他的情懷買單。

那他們知不知道比賽有死亡風險？梅傑笑了笑：「不問的話就不坦白講。」

即使如此，新船依然買不起。徐京坤買了一艘三手的舊船，生產在2007年前。旺代大部分賽船生產在2020年後，最先進的船比徐京坤的輕了整整兩噸。但這已經是他消費能力裡能買到的最好的船。

瑞士的船隻經紀人問他，您下榻哪個酒店？我們派車把您送過去休息。

我說我就在200米的地方，在車裡面休息。對方難以置信，你剛剛買了世界上最貴的交通工具，但你唯一的行李是一個雙肩包，而且連酒店都住不起。

買完船以後，徐京坤手上一分錢都沒了。整個旺代備賽，他一直在和拮据的經濟狀況鬥爭，他的預算是頂級賽隊的1/10，船隊僅有5人，只有一名全職員工，是他的妻子。

這不是徐京坤第一次買舊船，他的整個航海生涯裡，就沒有使用過新船。徐京坤的第一個夢想，是2012年的單人環中國海。為了存錢，他在日照的熟食店打過工，騎著三輪車走上街串巷。又到青島的一家餐廳，睡在後來被改成倉庫的隔間裡，一邊洗菜端盤子，一邊找船。餐廳老闆高君是帆船人，店裡常來帆船選手，徐京坤遇到每個人都會問有沒有遠航的機會：「幫幫我，這是我的夢想。」

他找到一艘破船， 7米多長，25年船齡，躺在船廠的廢品堆裡，龍骨斷了，船體破損，佈滿鐵鏽和泥，沒有帆，繩子索具都風化了。他在船廠邊找了間房子，月租200（人民幣，下同），花了9個月把船修好，然後搬進船裡住。航海的影片裡他總說「我們到了哪裡」「我們遇到了風暴」，有不明就裡的觀眾問船上另外的人怎麼不出現？其實船上只有他一個人，「我們」指的是他和他的賽船。他說船不是工具。「是受傷離開大海的船，遇到做夢都想回到海上的水手。」

第二個夢想是2015年單人橫跨大西洋。他賣掉老家縣的一間房子，又借了幾十萬，買下一艘6.5m的小船。它有十幾年船齡，大西洋來來回跑過三、五趟，也不知道是幾手船，肖姝瑤形容它像「風燭殘年的老人」。他們兩個搬進2平米不到的船艙裡，有了一個搖搖晃晃的家。早上徐京坤駕船訓練前，他們要把鍋碗瓢盆睡袋搬到岸上，晚上再塞回去。

肖姝瑤至今都記得那些「慘日子」。一個六、七十歐元的電熱器，捨不得買，就在零度的氣溫裡扛著，碼頭商店的工作人員看不下去，借了他們一個。半夜人被烤醒，關掉，過兩個小時凍醒，再打開。唯一的燒飯工具是一個電飯鍋，去超市買最便宜的馬鈴薯、胡蘿蔔和大頭菜，燉成糊糊狀：「這些是我這輩子最不愛吃的食物，沒辦法為了省錢每天吃。」

到了2025年的「終極夢想」旺代環球，他先住在車上，等肖姝瑤來法國後，就搬到船上。他們在碼頭上的公共廁所洗漱，船艙是臥室、廚房和工作室，不花錢，零通勤距離，睜眼就起來工作。好幾個月時間他都窩在船上，把高科技的設備搞清楚，像個包工頭一樣學著修船，還要浸在水裡幾個小時做船底清理。他覺得這是他住過最寬敞的地方，放兩個睡袋都不擠。

從第一艘垃圾堆裡翻出的船，到最昂貴的超級賽船，它們都叫做夢想號。2008年，還沒有航海夢的時候，徐京坤第一次出國去紐約，看到一本航海雜誌上印著一艘超級賽船IMOCA60，它代表著人類最前沿的造船技術：

像太空船一樣，我那時以為它和我不會有任何關係。

【相關圖輯】內地大媽零工具全裸闖進東南亞叢林求生100日 為躲避猛獸要咁做（點擊放大瀏覽）：

+ 42

水手，來自沒有海的故鄉

1989年，徐京坤出生在山東平度山區，父母都是農民。他記憶裡大人總是不在家，一睜開眼睛就去地裡忙。12歲那年的春節，他自製了一個巨型砲仗，灌進上百個鞭炮的火藥。爆炸過後，他失去了左手。出事以後，他爸爸認定他廢了，趕他走。媽媽不肯，帶著他一塊離開。

這就是我的條件，沒辦法，從一開始我就是沒有資源的人。實現夢想，是相對富足的人才能去做的事情，這也是現實。如果認定有什麼資源才做什麼事，我連摸到門邊的資格都沒有。」

在醫院裝義肢時候，醫生隨口說了一句，有殘障代表隊，搞體育。徐京坤聽了以後說：「有什麼比賽叫上我吧。」15歲，他進入山東省田徑隊，不久後，為迎接2008北京奧運會，他加入了新組建的殘疾人帆船隊。

他長大的地方群山延綿，在日照，他第一次見到真正的大海。他不愛說話，每天起床後在浴室裡，對著鏡子說，今天要努力，見人一定要說話。教練不會教他單手打繩結，他自己拿著暖水壺練，練到閉著眼睛都能打。殘奧會後，隊伍突然解散了。那時候他才19歲，滿腦子是在倫敦拿殘奧會金牌，沒想過除此之外的未來。退休後，他跟著舅舅做建材生意。

日子挺好的，但骨子裡的一些東西又開始出現了，就感覺窩在那裡還是太早了。我在這裡搬石頭，永遠比別人少一隻手。

這時，他第一次聽到環球航海。他搜了搜，還沒有哪個獨臂船長單人環球過。「我要去環遊世界，要擁有一艘小船，像水手一樣闖蕩世界的碼頭。」他知道這不是一個一步完成的目標，他制定了計劃。先從環中國海開始，再跨大西洋，最後環球，他要學英文、氣象、電子、通訊、導航、液壓、結構。

翟峰記得2012年的時候，他刷到一個叫徐京坤的人發的求助帖。翟峰那年35歲，原本是山東的鐵路工人，剛辭職賣掉房子和車子，想帶著妻子和女兒環球航行。擔心後續資金不夠，他遲遲沒有啟航。「當時搞帆船的都是那種富翁或者成功人士，我一看他船傷痕累累的，和我算是同類，就聯繫說能不能去學習一下，他很隨意地答應了。」

來青島前，翟峰有點懷疑徐京坤在網絡上賣慘。見面以後意識到，他還美化了一下自己的生存環境：「常人完全沒法想像，他自尊心很強，實際的艱苦有10分，他只會說5分。」船艙低矮，站不直，只能半跪半爬，因為停靠在遊艇港裡，白天不允許做飯，他一天只在晚上吃一頓，下一鍋麵條，放上洋蔥，撒點鹽，每天都吃這個。旁邊停著很多豪華船，船上是富豪的僱員，抽著中華煙。「他們非常孤立京坤，好像窮人不屬於這個地方一樣。」

還好青島帆船圈支持他的人很多，送衣服、手套、電線，什麼都有。翟峰以前想像的帆船運動，需要很大的資金，專業的設備，徐京坤什麼都沒有，就靠這麼一點點湊起來。翟峰在那裡待了一周，遇到另一個叫洪運來的人，也賣了房子要造船。3個人戲稱自己是「中國未來帆船界的三巨頭」。船修得差不多，他們3個人進行了一天一夜的試航。翟峰先被徐京坤準備的食物「背刺」，「難吃到無助」，接著船又被漁網纏住了。他們一個在船頭打燈，一個拿著唯一的手電筒，一個控制船，未來帆船屆的三巨頭的初次航行，不是在驚濤駭浪中飛馳，而是被困在漁民的養殖區裡轉不出去，無人問津，不知道未來在哪裡。

告別徐京坤後，翟峰沒幾個月就出發了：

本來覺得孤立無援，一看京坤，他的起點比我還低，還堅持著往前。

十幾年後，翟峰完成了全家環球航行，又迷上飛艇。洪運來帶著兒子玩帆船，創辦了中國民間最大的航海網站。至於徐京坤，他完成了更驚人的跨越。不少人跟梅傑講自己的夢想，需要他的幫助。「他們話裡的意思是，如果沒有我支持，這個事情是做不成的。徐京坤不是，他想做的事情，他尋求幫助，但是幫助與否並不影響到他做不做這件事情。我只是拿出部分的財力去支持他，他把全部的自己都投進去了，在岸上沒有一片瓦，不給自己留任何餘地。」

【延伸閱讀】中國美女買下70萬平方米沖繩小島爆紅 現況曝光已成這連鎖店老闆（點圖放大瀏覽）：

+ 31

岸上的人

肖姝瑤的人生軌跡原本和帆船毫無關係，她出生在哈爾濱，做過旅遊雜誌的主編，開過設計師店和咖啡店，她在海南開的沙灘吧附近是遊艇會，認識了很多水手，後來就去帆船俱樂部做經理。徐京坤剛好在那裡訓練，他和朋友在沙灘上坐著，看著肖姝瑤走過來，起身搬了塊石頭放到她身邊。她注意到他只有一隻手，就想在場有那麼多兩隻手的人，他怎麼第一個站起來，竟然沒覺得自己不方便。

他身上沒有殘缺感，我有時都忘了他只有一隻手。他什麼都能幹，沒有什麼事情要求助於我。除了扒橙子，他摁不住太圓了。

因為結婚，有一兩年時間，爸媽跟她斷絕了聯繫。「他們不太能接受，希望你選擇一個容易的生活，擔心後面的辛苦，事實證明確實是很多的辛苦。」

結婚以後，肖姝瑤和徐京坤到法國準備單人跨大西洋。她做的最多的事，就是在岸上等待。一場資格航程比賽裡，船上沒有衛星定位標，原定的通話時間沒有音訊，在失聯的26小時內，肖姝瑤一分鐘都沒有睡過，一遍遍聽徐京坤之前的語音，覺得「每個字都好像暗含了呼救的信號」。設想過一萬個可怕的情境，再一一推翻，反覆無一地。

mini transat不允許攜帶現代通訊設備，只能看到坐標，她看到他的船被困在一處，在海圖上亂飄，組委會為了讓家屬好好睡覺，晚上9點以後就不再更新網站信息，可她忍不住，隔一會就要去看一眼，很害怕看到「原因不明，救援船正向他趕去」的字眼，又想如果真的落水，有救援總比沒被發現好吧。

「我們兩個電話裡邊沒有那麼多唧唧歪歪的，有時候我就說要去修船帆了，等我20分鐘，她會說回來以後第一時間告訴我。」

肖姝瑤給我發了一段未公開的影片。爬了兩次桅杆，闖過兩次鬼門關，依然沒有修好故障，徐京坤在視訊電話大哭。她默默聽著，然後拿出手機錄屏，放進船長日誌裡。「我唯一能做的就是陪他面對情緒。我知道他肯定不會放著這個問題不解決，我只需要在他吼叫的時候聽著，然後保持冷靜。」

在船上，人無法有完整的睡眠。船的速度20節，意味著睡一個小時，開出20海里，早就不是睡前看到的那片海域了。徐京坤每次睡20-30分鐘，每天累積4-5小時。他在南大洋遇到一場65級的風暴（約等於13-14級颶風），連續30多個小時沒有休息。那時候，大腦就像是手機和電腦，會強行關機。人還站在那兒，搬重物搬到一半，突然失去意識，5分鐘以後再甦醒過來，強迫性地繼續在工作。

肖姝瑤也沒有完整的睡眠。因為人手不足，她承擔了船隊在岸上的大部分工作。她是船長的聯絡人，要和組委會溝通，剪輯視頻，發11個平台，做翻譯，給航海日誌做文字記錄，接洽不同國家的近百家媒體。為了不錯過徐京坤的任何一條訊息， 100天的時間裡，她的手機24小時開機，音量放到最大，待在家裡幾乎不出門。她照著船長的作息休息，他說他睡20分鐘，她也睡一會，等他醒來，她也醒來。

「我感覺自己的生活沒有斷點，在一個2400個小時的一天裡邊，我的情緒一直都在重壓之下。船長到港是他的節點，知道自己的冒險結束了，可我沒有慶祝的感覺，想著怎麼安排攝影師，素材在哪裡，他到港後的一個多月，我還在高強度的工作，不知道什麼時候該開心或者哭一下。」但她從沒有阻止徐京坤遠航。她正在寫帆船相關的碩士論文，申請了博士，還運營自己的帳號，很多人認識她是因為她的帆船科普視頻，並不知道她是徐京坤的妻子。

肖姝瑤講過好幾次，船長有異於常人的忍受痛苦的能力。她寄來一張徐京坤的體檢報告，有19條異常，寫滿兩頁紙。頸椎突出、腰間盤突出、兩個膝蓋半月板受損、兩條腿韌帶拉傷，右肩肩袖損傷、關節筋膜勞損、眼睛也出了問題，還有高血壓、高血脂、糖尿病前奏。

這不是體檢報告，是事故報告，心肝脾肺腎沒有一個正常工作的，就一個肩膀，傷了都沒法替換。

疼痛是徐京坤生活的一部分，在海上的100天，他的肩膀和腳踝一直有傷，放在正常人身上就得靜養不能再動，但他沒有意識到疼痛是身體的警報。「在外面吃了苦，我爸媽的狀態是你回來，這個世界就不是為了讓我女兒吃苦的。但船長長大的家庭，是告訴他活著就是苦的，誰不吃苦，人都是這樣走過來的。所以他不袒露脆弱，久而久之，他已經不記得不痛是什麼感覺了。」

在海上，有多少種狀況會導致你回不來？那可太多了。遇到風暴船傾覆，人被巨浪甩出船外，撞上冰山觸礁，被不明漂浮物撞個洞，螺旋槳被漁網纏住，船帆落水，桅杆斷裂，定位失靈，還有長時間獨處造成的精神崩潰。2016年10月，郭川在單人跨太平洋航行途中發生意外，在夏威夷附近的海域失聯。他是中國職業帆船第一人，有人說，中國航海人裡有兩個瘋子，一個郭川，一個徐京坤。

我問他，你的好朋友出事，你不害怕嗎？「很多人說你看郭川船長都出事了，我們別再去遠航，不能再接受第二個人離開了，他們覺得這是航海的失敗。失去偉大的水手，我很悲痛，但如果停止在這裡，將會變成真正的失敗，中國的近代遠航就此止步。郭川不會想看到這個。」

另一個由郭川之死引發的討論是，拿生命冒險是否值得？跨大西洋比賽，穿過「鬼哭狼嚎」的海面，獎品是一籃生蠔或一罐糖果。旺代環球比賽，投入千萬歐元，冠軍的獎勵是20萬歐元，連買一年賽船保險都不夠。

我不知道怎麼回答為什麼，為什麼事情一定要有一個意義？航海對我來講，就是夢想。那座山就在那裡，我就想去看看山上的風景，只是想跨過它而已。

他一再強調，他不是瘋子，是理性的冒險家，只是想看看風景，但不想死在山峰上。「絕對不是我就去玩命，愛死死愛活活，我做的所有訓練，都是在提升能力，為了活著回來。」

他只有初中學歷，如今說一口流利的英文，當年他推著三輪車賣熟食時都在學英語。要駕馭世界上最高科技的賽船，他上很多課，手邊永遠放著氣象、地理、歷史書。獨自航行的時候，他讀《三體》和《水滸傳》。

「海裡的人有兩種，一種是捕魚的，一種是跑運輸的。他們都非常討厭海，沒辦法要謀生。魚抓夠了，再也不去打魚。船運賺到錢，就買船叫別人去跑。他們看到我們，都想不明白，你們去海裡幹嘛？」梅傑說。

電影《Maiden》裡，世界上第一支全女性帆船隊的船長Tracy Edwards，為了打破航海界的性別歧視，抵押了房子，改造二手船。環球歸來時她說：「有人告訴你，必須看起來像這樣像那個，你不能有污點，你得穿合適的衣服。在南大洋，你不用洗衣服，不必穿的好看或做你的頭髮。我們喜歡這樣。」

徐京坤也有類似的表達，他覺得在海上可以獲得一種不同的自由，啟航當天他沒有什麼恐慌焦慮：

就是開心，終於離開陸地了。陸地上周圍人的人太多了，岸上的事情遠比出海複雜，現在安靜下來，可以跟我的船單獨待在一起了。

他說在海上他的狀態是最自然最舒服的，但其實為了最大程度減輕重量，船上沒有考慮任何舒適性，沒有廁所，沒有空調，沒有淋浴間。除了安全和生存相關的，其他關於人的東西都被去掉。

在單人不間斷環球的同時他也在進行單人不間斷吃泡麵挑戰。

很多人覺得吃99天泡麵是很恐怖的事情，如果你知道那條船上的生存環境，就能理解這已經是最幸福的一件事情。

他只保留了一點點娛樂，汲取以前讓聽歌品味災難的朋友準備的教訓，他精挑細選了歌單。偶爾泡壺茶，為解決顛簸的困擾，他把茶壺插進鞋子裡。無風的晴天，他會到甲板上脫褲子曬屁股。下雨的天氣，是洗鞋子的好日子。他給信天翁取名小明，航海人的規矩，可以為遇到的第一隻信天翁取名。大年初一當天，他還包了六個餃子，從和麵開始，是山東人的講究。他每天都拍日出日落，對空無一人的大海說，美好的一天，分享給大家。

經過好望角時，遭遇50多節大風的風暴，顛簸到不能吃飯不能睡覺，他帶著哭腔說像在坐水牢。天氣一轉晴，他立刻換了情緒，發覺原來人需要的遠比想像得少。

我們想要這想要那，其實想要的就在身邊，乾淨的水，溫暖的陽光，和平安全的生存環境。

比起葬身大海的危險，他更害怕陸地上的另一樣東西。19歲那年參加殘奧會，團隊協作的比賽，運動員根據身體障礙程度，從低到高被分為不同級別。徐京坤的打分是不上不下的6分，於是教練會優先考慮更高分和低分選手，他總是被挑剩下。他選單人帆船，多少是因為他不用害怕「被分成三六九等」，不用擔心「被挑選」，可以「掌控自己的人生」。

「我喜歡航海，並不是因為它很厲害，而是水手們並不是清一色健全強壯的勇士。旺代的比賽，有50多歲的老人，有6名女性，還有2個殘障選手。老女病殘全上，參加了世界上最艱難的比賽。不管你是不是成功人士，是不是健全人士，不劃分，共同去觸摸人類的邊界。而這場比賽的裁判是上帝，沒有人為設置的障礙，在自然面前，任何人的力量都是渺小的。任你是哪個國家的領袖，你是超級富豪，誰都買不通這場比賽。」

跨越合恩角時，徐京坤試著呼叫遠處的南美大陸。過了一會，無線電傳來一個守塔人的聲音，他說知道徐京坤的名字，在關注他的比賽。「請你記住這是第一位中國船長駕駛著旺代賽船通過合恩角。」守塔人說：「Jingkun Xu，恭喜你，我為你感到高興。」

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】