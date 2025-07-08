12隻貉組成大家庭「佔領」住宅院子　業主無奈：被當成了遊樂場

近日，上海松江區中山街道淡家浜88弄的魏先生家中院子，成了12隻貉（國家二級保護動物）的「遊樂場」。這群由2隻成年貉和10隻幼貉組成的「大家庭」，頻繁進出魏先生家約40平方米的小院，引發衛生、安全隱憂，讓居民不堪其擾。如何在保護野生動物與維護居民生活之間找到平衡，成為當地居民、物業與相關部門面臨的難題。



魏先生介紹，今年5月初，2隻成年貉在小區綠化帶產下10隻幼貉後，開始頻繁光顧他家一樓小院。閉路電視顯示，這群貉從柵欄縫隙鑽入，在院內哺乳、嬉戲，甚至進行「親子教學」。「白天晚上都來，有時一天兩三次，院子就像它們的客廳！」魏先生無奈地說。

在院內，貉的糞便帶來異味，蒼蠅滋生，魏先生妻子林女士每天需用消毒水清理地面，擔心細菌傳播。更讓他們憂心的是，哺乳期貉具攻擊性，院內還發現鳥類羽毛，令人擔憂家人與寵物安全。魏先生網購的動物驅趕器無效，閉路電視顯示，貉甚至將林女士丟出的易拉罐當玩具叼走。附近居民也反映，夜間路過時看到柵欄後一雙雙黃色眼睛閃爍，「心裏發毛」。

魏先生家花盆架下的貉的排泄物。（上觀新聞）

貉叼走易拉罐。（上觀新聞）

魏先生多次向小區物業、居委會及社區民警反映，相關部門採取了一些措施，但效果有限。居委會聯繫松江區林業站，6月17日進行現場摸排，懷疑貉窩位於鄰居家雜物堆，但清理後未找到窩點。物業調整垃圾投放點、取締流浪貓投喂點，並在病蟲害防治中添加驅狗粉，試圖阻止貉靠近，但貉群仍頻繁出現。

居委會依據林業部門建議，呼籲居民「不害怕、不投喂、不接觸、不傷害」，並在小區張貼警示牌，禁止投喂動物。然而，貉群活動未受影響，魏先生家監控仍常拍到它們的身影。居民既擔心安全，又因貉是國家二級保護動物不敢強行驅趕，陷入兩難。

小區警示牌。（上觀新聞）

根據《國家重點保護野生動物名錄》，貉屬國家二級保護動物，獵捕需向省級野生動物保護部門申請特許獵捕證，並提交科學考察或種群調控等證明文件，這對普通居民幾乎不可能實現。魏先生曾向松江區林業站詢問能否收容貉至救助站或放歸自然，卻被告知12隻貉不構成種群失控，申請難度極大。

內媒與魏先生聯繫林業站負責人，得知貉作為上海本土野生動物，在未受傷情況下不予干預。工作人員表示，貉群數量未達失控程度，建議待幼貉成年後（9至10月）再進行驅趕並封堵洞穴，同時可在綠籬加裝鐵絲網。但魏先生透露，小區排水渠成為貉的「偷渡」通道，物業表示無法封堵。

魏先生加裝了防護網，但貉還是進到了院子內。（上觀新聞）

記者查詢發現，今年6月，上海12345市民熱線接到51起關於貉的求助，遠超5月的18起，問題集中於松江、青浦、嘉定等地，部分涉及貉追逐兒童或攻擊寵物。其他野生動物如刺猬、蛇等也屢屢「入侵」居民生活。

市人大代表施政指出，隨著生態改善，野生動物與人類衝突增加，單純呼籲居民容忍已不足以解決問題。他建議管理部門轉變思路，通過專業指導、控制投喂、引入公益組織科普等方式，促進人與動物的和諧共生，並採取專業處置和放歸措施，實現對動物的最小傷害。

目前，魏先生在物業協助下加裝防護網，但效果有限。居民與貉的「共存」難題，亟待更科學的解決方案。