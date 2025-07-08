學生未報考北大清華　老師竟稱失望解散班群並批考生「自我中心」

近日，一張微信群聊截圖在網絡上引發熱議。截圖顯示，江西瑞昌市第一中學（簡稱瑞昌一中）一名教師對22209班三名高分學生未選擇報考北大、清華（合稱「清北」）表示不滿，稱「將以失望解散此群」，並認為這是「班主任教育的失職、職業教育的失敗」，言論引發網友廣泛關注。



據內媒報道，該群聊中的22209班為瑞昌一中的「志遠班」，屬於尖子生培優班。一名今年參加高考的該班畢業生證實，網傳群聊內容基本屬實，涉事教師為該班班主任。該教師在群聊中提到，學校投入大量資源，包括「100萬的付出」和「傾情陪伴」，以追求學生考入清華北大。然而，三名高分學生最終選擇了上海的985高校，引發教師不滿。該教師甚至批評有關學生是「完全以自我為中心」。

群聊截圖。（網上圖片）

這名學生表示，學校確實重視清北培養，會邀請專家為學生開設數學、語文等學科培優講座，但這些講座對普通學生同樣開放。該學生強調，學校過去會勸導學生報考清北，但從未強制，「今年學生放棄清北，老師可能一時激動，話說得重了些」。他補充道，平日里老師對學生非常關心，無論是尖子生還是普通學生，都受到充分照顧。

7月7日晚9時28分，瑞昌一中發布《情況說明》，回應事件。學校表示，高考成績公布後，涉事教師漆某芳根據三名學生的高考成績及家長溝通情況，建議其填報清北相關專業志願。7月5日，得知學生未選擇清北後，漆某芳在微信群內發表不當言論。

學校通報。（瑞昌一中）

學校隨即召開教師會議，漆某芳在會上進行深刻檢討，承認言論不當。學校強調，將加強家校溝通紀律，要求教師尊重學生志願，不得以任何方式干預。目前，漆某芳已向學生及家長誠摯道歉，並爭取諒解。三名學生已按自身意願完成志願填報。

事件引發網友對教育目標與學生自主選擇的討論。有網友認為，學校培養清北學生的努力值得肯定，但不應過分強調名校錄取；也有網友支持學生根據自身興趣選擇大學，認為教師不應對此表示失望。