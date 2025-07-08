貴州31歲漢下水救溺水女子兩人皆遇難　妻：他撞石受傷仍往前游

內媒《極目新聞》報道，7月4日，貴州遵義一名31歲男子楊林為救落水女子不幸遇難。楊林的妻子表示，他下水時撞到石頭受傷，此後仍游往深水處救人，最終發生意外。



與遇難男子同行人陳國豪憶述，事發於7月4日下午2時，他和楊林、李武浪兩位朋友相約到魚塘河游泳，看見一名女子在水中掙扎，於是三人一起下水施救。有網友拍片稱，落水的女子是拍照時不慎落水。

貴州漢救溺水女子遇難。（極目新聞）

陳國豪表示，楊林是第一個跳下去的，下水後陳國豪聽到下水後他聽到楊林說其屁股被撞了一下，於是讓他別急着去救人，自己和李武浪迅速游往深水區，將女子帶上岸邊，一直到救護車將人帶走，他們才發現楊林沒有上岸，「哪知道他跟在我們後面，還繼續往前游，結果體力不支沉了下去。」

受傷後的楊林仍在往前游 。（影片截圖）

發現楊林沒有上岸後，陳國豪趕緊報了警，又下水進行了尋找，6個多小時後，楊林的遺體才被打撈上來。而被他們救上來的那名女子，最終也沒能救活。

楊林的妻子趙女士表示，他們夫妻有個6歲的兒子和3歲的女兒。楊林夫妻二人此前在浙江打工多年，去年回到趙女士的娘家，妻子在茶樓上班，丈夫在賣水果。因為今年兒子要上小學，楊林才帶着孩子先回到了貴州遵義尚嵇鎮的老家。

三人下水救人。（影片截圖）

趙女士表示，楊林水性很好，要不是受傷不可能溺水，他下水時撞到石頭受傷，此後仍游往深水處救人，最終發生意外。趙女士稱：「他對我和孩子很好，但性子比較急，遇到事情時不會考慮太多後果。」

據了解，當地相關部門正在準備相關資料，準備為楊林等人申報見義勇為先進個人榮譽稱號。