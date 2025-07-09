公務員稱孕早期請假數月不上班且老公是副處惹議　官方：正處理

雲南一名網友近日在社交平台發文稱，自己在小縣城的文旅局工作，已懷孕20周，孕早期請假2個月，之後也有一段時間在家沒有上班，老公是市裏的副處，引發關注，不少網友質疑這是違規請假「擺爛」。周二（8日），其工作單位雲南紅河縣文旅局的工作人員稱，上級已知曉，正在核實與處理，該員工現在已來單位上班。



該網友提到，自己去年上岸人才引進，在小縣城文旅局，領導很好，工作也很清閒，並提到她老公在市內是副處小領導。之後，她又提到：「前期請了兩個月假，回來工位被調到不太好的位置，領導說是體貼，我把大部分工作都分給合同制同事了，只留一部分保密性工作必須由我負責，之後又在家擺爛了一段時間沒去上班，現在局裏招了兩個新公務員，我想著再不上班可能連工作也沒了。」

該網友的帖文。（網上圖片）

該網友的帖文。（網上圖片）

事件引起熱議，不少網友質問事主是否屬於違規請假「擺爛」，是否是副處領導的小嬌妻，因而可以走後門等，還有網友人肉搜索到其姓名、工作單位及畢業院校，並致電其工作單位進行舉報。

不久，事主在評論區回應，透露自己已經受到懲罰了，「對不起大家，我真的知道錯了，我老公也不是體制內的，我誇張博眼球，對不起……」目前，該網友已將賬號註銷。