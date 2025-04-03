內地青年難破「請假羞恥」　周末24小時「特種兵」式海外遊掀風潮

去年中國開放韓國免簽後，每逢五六日，上海的街頭擠滿了前來過周末的年輕人，來中國過周末成了韓國年輕人的潮流。近期，內地年輕人也開始興起「周末24小時出國遊」的熱潮，將「特種兵式」旅遊延續到海外。



有內媒指出，周末出國旅遊已成為當代打工人與自我和解的一種方式，在寶貴的60小時周末時光中，不少人選擇以「紅眼航班＋0.5天請假」的方式拼出一場說走就走的出境旅程，即使只短短一天，也堅持「不向現實低頭」。



報道稱，許多打工人會像精明數學家一樣，利用職場技能Excel表格計算航班價格與假期時間的平衡，盡可能優化行程與成本。他們將目的地範圍由亞洲逐步擴展至歐美、北極圈，甚至有人以單休為前提，完成東京一日遊。

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南京的「00後」動漫迷培根就是其中之一。由於工作實行單休制度，一旦請假工作量就會倍增，培根難以安排長假出行。但她與好友小時仍計劃了一場「大冒險」，24小時南京往返東京。她們說，「這趟東京一日遊，不僅是我們的第一次日本遊，更是兩位好友P人（隨性性格）和J人（計劃型性格）的精心合謀」。

兩人於3月初某周五晚9時從南京出發，深夜2時登機前往東京，翌日清晨6時即達。兩人僅帶隨身背包，省卻等候行李時間，一出成田機場即直奔淺草寺。她們以高效方式完成整日遊覽行程，小時提前查好地點、拍照角度與支付方式，安排周密。而培根則隨興行動，走到哪玩到哪。

不過，說走就走的旅行難免會遇到臨時變故。培根希望品嚐《火影忍者》主角鳴人所愛的拉麵，結果餐廳爆滿。她表示，「等位40分鐘，狂炫10分鐘，最後還是因為時間不夠而跳過了銀座的行程」。最讓兩人意猶未盡的是水獺店，小時笑言：「（這家店）我們倆只安排了半小時。如果時間不是很趕的話，真想加到一個小時。」

整個東京行，小時走了兩萬多步，周六晚10時返程，周日凌晨2時半抵家，凌晨4時補眠。而培根則更為極致，在機場湊合睡到早上7時多便搭地鐵上班，小時回憶，「（培根）當晚在機場睡得挺好的，接著去上班也沒感覺很累」。

這場說走就走的24小時極限之旅成本約3300元人民幣，1600元機票就佔去一半，不過若非櫻花季出行，還能更便宜。小時將這段經歷剪輯成Vlog發在社交平台，點擊量破百萬，引發眾多網民效仿。

有博主將周末遊擴展至歐美與北極圈。

也有網民表示，不理解特種兵出國旅遊。

除了周末遊亞洲外，亦有極限玩家將周末遊擴展至歐美與北極圈。報道稱，在上海工作的博主Stark於2024年利用周末打卡43個國家，飛行總距離達80萬公里。他會為省機票費從上海飛至西班牙，甚至轉機返回國內參加會議，再出發飛向北極圈麥當勞。Stark分享，為省下5000元，他選擇從溫州出發經上海轉機，「身體上是非常累的，但是精神上的收穫足夠去抵消這種疲憊帶來的痛苦」。

然而，並非所有人認同「24小時出國遊」的做法。旅行博主「流浪魚乾」就坦言無法理解，「工作日累得要死，周末只想在家休息」。不少網民亦認為兩天時間難以真正放鬆，舟車勞頓與高成本讓人卻步。但也有人認為，即使時間短、節奏快，「周末特種兵」之行也能為枯燥生活注入新鮮感，有評論說，「只要我在一個說普通話的地方，我就覺得工作永遠追得上我」。

根據智聯招聘2025年1月發布的《2024職場人滿意度指數調研報告》顯示，超過一半人未休完年假，主要原因為「工作太忙」（31.5%）和「公司不支持」（25.3%）。

有評論指出，「請假羞恥」與單休制度仍普遍存在，加班與調休制度難以兌現，使得「24小時國外遊」成為一種逃離現實的自我調節手段。在崇拜數字增長的單調日常裡，不如將生活撕開一道口子，塞進山川湖海、城市煙火，來一場悄無聲息的溫柔反抗，重新確認「我活著」。