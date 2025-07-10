雲南8歲童遭醉漢用膠凳砸中頭部　或需做開顱手術　傷人者被刑拘

7月6日晚，雲南昆明一名8歲男童騎車路過一間牛肉火鍋店時，被醉漢意外用膠凳砸中頭部，導致顱內腦外出血，雖然沒有即時的生命危險，但醫生建議立即做手術，打開腦蓋骨修覆凹陷的部分並清理瘀血。目前，肇事醉漢已被警方依法刑事拘留。



《澎湃新聞》報道，向女士介紹，7月6日晚約8時，小明（化名）吃完晚飯後騎單車外出散步，但10分鐘後丈夫接到來電稱兒子在一餐廳門口受傷且流血不止。一家人趕到現場後，只見小明坐在地上哭喊，左手無法動彈，右手捂著頭部右側的傷口，臉龐、衣服沾滿血。

現場圍觀的路人告知向女士，火鍋店外聚餐的人喝酒，其中有兩人在酒桌上發生口角，互相推搡，有人拎起椅子準備砸向另一人時，後者剛好避開，此時小明恰巧騎車路過，直接被砸到。

7月6日晚，雲南昆明一名8歲男童騎車路過一間牛肉火鍋店時，被醉漢意外用膠凳砸中頭部。（紅星新聞）

向女士稱，一家人到場時未見到肇事者以及同桌聚餐的人，後來丈夫翻查事發時的閉路電視紀錄，畫面顯示和路人講述的情況基本一致，「他們趁著人多的時候，全部溜走了」。7月7日，向女士在轄區派出所見到肇事的年約40歲男子。面對家屬的質問，對方僅說「不好意思，我喝醉了，不是故意的」。

目前，小明正在昆明市兒童醫院接受治療。CT檢查報告單顯示，小明右側頂部顱內腦外出血，右側頂骨局部向內凹陷，最深處深達0.7厘米。向女士稱，小明目前只能臥床，因腦內有瘀血，若坐起來或起身行走，瘀血可能會流向身體其他部位。醫生建議立即做手術，打開腦蓋骨把凹陷的部分進行修復並清理瘀血。

孩子頭部右側頂骨局部凹陷，最深處達0.7厘米。（澎湃新聞）

醫院檢查結果。（澎湃新聞）

向女士透露，肇事者徐某的親屬曾到醫院表達歉意，但她不接受道歉，要求按法律規定追究對方的責任，「突然之間，孩子腦袋上面多了一個窟窿，還要把腦蓋骨打開，身體發育會不會受影響？」

肇事者徐某的妻子稱，丈夫和男童無冤無仇，只是意外誤傷，丈夫在外地務工，剛回昆明，事發當晚和老鄉們聚餐，大家都喝醉了，「差不多要走的時候，丈夫說酒沒喝完，怎麽能走，就拿著凳子和同桌人推推嚷嚷」。

事發現場。（澎湃新聞）

徐某妻子講述，事發後，同桌喝酒的親戚用紙捂著男童的傷口，並讓圍觀路人撥打120叫救護車，徐某當時已醉得不省人事，在旁邊嘔吐。她又否認徐某逃逸的說法，「人心都是肉長的，不可能就這樣跑了」。

她表示，當晚趕到派出所時，只見丈夫醉成一灘爛泥，次日就到醫院探望小明，向女士要求她繳納10萬元的手術費用。她深感愧疚，稱會全力配合，一直在積極設法籌錢。

7月8日，當地相關部門稱，事發當晚，涉事一方多人聚餐，其中兩人起口角糾紛，徐某拎起椅子準備砸向另一人，騎車路過的男童不幸被砸中。案發後，參與聚餐的部分人員匆忙逃離現場。目前，徐某已被警方依法刑事拘留。