幼童躺地遭貨車輾斃　司機落淚：既內疚又感冤枉　CCTV一幕引爭議

7月2日，雲南大理市發生致命交通意外，一輛「中通快運」速遞貨車在路口轉彎時輾過一名躺在地上的幼童，後者送院搶救後不治。

肇事司機稱，幼童當時處於盲點，「我也抹了眼淚，他畢竟是個孩子，我也是為人父母的，我真是又內疚又感到冤枉」。

事件引起討論，但更多人認為事發前一名騎電動單車路過的女子疑未上前阻止或叫停貨車，被網民批評她過於冷漠。



閉路電視畫面顯示，7月2日晚上8時49分，幼童獨自一人站在路口門頭廣告投影燈產生的光影下玩耍，之後更徑直躺在地上。此時，一輛車身印有「中通快運」的貨車響咹並打燈左轉緩緩駛來，對向一名女子剛好騎電動單車準備經過，她立即停車避讓貨車，幼童位於其正前方。

男童站在路口門頭廣告投影燈產生的光影下玩耍。（影片截圖）

男童躺在地上後，貨車響咹並打燈左轉緩緩駛來。（影片截圖）

貨車在路口轉左，騎電動單車的女子立即停車避讓。（影片截圖）

司機未有發現躺在地上的幼童，貨車繼續左轉，車輛前輪與幼童身體錯開，但右後輪從幼童身上輾過。貨車隨即停下，一名男子上前查看後，立即大聲呼喊「快打120，誰家小孩啊」。據報道，幼童受傷後經送院搶救後不治。

貨車左轉時，車輛前輪與幼童身體錯開。（影片截圖）

貨車右後輪從男童身上輾過。（影片截圖）

貨車晃動一下後隨即停下。（影片截圖）

電動單車司機繞過男童後離開現場。（影片截圖）

《澎湃新聞》報道，中通快運回應稱，事發當晚，快遞貨車在正常行駛中突然晃動，司機以為壓到石頭，下車查看後發現有幼童躺在地上，便立即報警並撥打120急救。目前，網點正全力配合交警做責任認定，也和家屬積極溝通，將依法依規處理後續事宜。

《極目新聞》報道，肇事司機甘先生稱，當晚開車去送貨，幼童剛好躺在地面的光影中，「他又在我的右前方，我左轉，正好處於我的視線盲區」。他此前曾走過事發路段，知道路上並沒有坑窪，因此當時貨車晃動後才下車查看，發現幼童受傷後急忙回車上拿手機報警叫救護車。

司機（橙衣者）落車查看後，立即大聲呼喊「快打120，誰家小孩啊」。（影片截圖）

甘先生稱，貨車沒有超載，「我當時按了喇叭、打了轉向燈，還踩了剎車，但事情還是讓我遇到了。看到孩子，我也抹了眼淚，我不是怕擔責任要賠錢，他畢竟是個孩子，我也是為人父母的，我真是又內疚又感到冤枉」。

他表示，男童的遺體已經火化，他已向家屬支付部分的喪葬費，目前還在等待警方的責任劃分。他認為本次事故中自己有責任，但男童的家長也應該承擔相應的責任。

本次車禍再次敲響安全警鐘，警醒家長極需關注交通安全問題。此外，事發前一名騎電動單車路過的女子疑目擊整個過程，卻未有上前阻止或叫停貨車，騎車離開時繞過幼童後還轉頭觀望，被網民指責她過於冷漠，「倘若騎車人當時立即上前叫停貨車，那麽或許有機會救下那個孩子」、「她舉手之勞明明可以阻止這個悲劇的」、「電動車的女士足夠有時間挽救兩個家庭的悲劇，唉，逝者安息吧」。不過也有人認為，事發夜間，可能有其他因素導致該女子未能注意到地上的幼童。