坐申花球迷區卻為川崎前鋒叫好　中國觀眾遭日本男毆打鼻骨骨折

據日媒報道，在川崎等等力陸上競技場舉辦的一場亞冠精英比賽中，一名日本男子在上海申花的球迷席位，毆打一名為川崎前鋒叫好的中國人，導致該名中國人鼻骨骨折，該日本男子已於9日被神奈川縣警方逮捕。



據日媒報道，涉嫌暴力襲擊中國觀眾的男子名叫久保田淳，現年53歲，是埼玉縣川口市的一名土木工人。據稱，他對自己的行為供認不諱。

事件發生在今年3月12日晚上8點30分左右，當時比賽正在川崎等等力陸上競技場進行，對陣雙方是川崎前鋒和上海申花。

事發於今年3月12日晚上8點30分左右，當時比賽正在川崎等等力陸上競技場進行，對陣雙方是川崎前鋒和上海申花。（網絡資源圖）

據川崎當地警察署透露，久保田淳在比賽過程中對坐在申花球迷席位上的一名41歲的中國公司職員進行了攻擊，用拳頭擊打其臉部，導致受害者鼻骨骨折，需要約6周的時間才能康覆。

據警方介紹，這名中國觀眾因為為川崎前鋒的進球鼓掌，而與周圍的其他觀眾發生了爭執，此時久保田淳突然出現並對這名中國觀眾施暴，隨後逃離了現場。

事後，有人將這一過程拍攝下來並上傳到了YouTube上。這段影片幫助警方確定了嫌疑人的身份，並收到了多名目擊者的舉報，稱該嫌疑人曾在另一場足球比賽中引發過類似糾紛。

最終，通過調取周邊監控錄像等技術手段，警方成功鎖定了久保田淳的身份並將其逮捕。川崎前鋒也將永久禁止久保田淳入場觀看比賽。

另外，今年3月12日的該場亞冠精英賽，上海申花0-4不敵川崎前鋒，以總比分1-4遭淘汰無緣八強。