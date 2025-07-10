福建42歲男涉盜竊液化氣　被帶山東看守所後死亡　官方：未被毆打

福建一名涉盜竊案的42歲男子，近日被帶至山東的看守所，惟到達後在看守所內死亡。官方調查後通報，未發現被毆打、體罰等情況，符合因疾病致死特徵。



福建男子涉盜竊被帶到山東德州看守所後死亡。（網上圖片）

據《澎湃新聞》報道，福建福鼎的夏女士表示，其弟夏品凱於6月30日上午11時在家中被警方帶走，原因為「涉嫌偷盜液化氣被山東警方網上追逃」，經過體檢身體一切正常後，拘留在當地拘留所。

7月3日，夏品凱被山東臨邑縣公安局民警從福鼎拘留所帶走，7月6日13時45分，家人接到來自德州的電話通知，稱夏品凱已經死亡，要求家屬前往。

夏女士介紹，夏品凱生於1983年，警方稱弟弟死於德州市看守所，家人到達德州後，在殯儀館見到了其遺體。

德州市公安局陵城分局刑偵大隊有民警表示，夏品凱之前因涉嫌盜竊，在看守所死亡，作為看守所的駐地公安機關，負責進行該事件調查。「在這個過程當中，我們做了這個屍表檢驗，並且我們有虛擬影像解剖，在全國來說比較先進的一套儀器。」

該民警還說，目前夏品凱的律師提出來要委託第三方做死亡原因分析，「現在死者家屬正在跟我們在一起，在看整個看守所裏面，包括搶救等等這些視頻監控，他們正在逐幀地看。」

及至周四（7月10日）晚，由德州檢察、公安、衛健等部門成立的聯合調查組通報稱，夏品凱7月4日被送至德州市看守所羈押；7月6日12時7分，看守所民警接夏品凱同監室在押人員報告，稱發現其出現身體不適狀況。民警與監區門診部醫生立即前往監室對夏品凱進行持續救治並撥打急救電話。

福建男子涉盜竊被帶到山東德州看守所後死亡。（視覺中國）

7月6日12時40分，急救人員到達（醫院至看守所車程約30分鐘），將夏品凱運往德州市中醫院，期間全程實施搶救措施；下午1時11分，到達德州市中醫院急診科搶救室繼續搶救；下午1時46分，夏品凱經搶救無效死亡。

通報稱，經詢問相關人員、調閱閉路電視畫面，未發現夏品凱被毆打、體罰等情況。經法醫屍表檢驗、CT掃描檢驗，夏品凱全身無骨折，顱內無出血，胸腹腔無積液，內臟無破裂，排除機械性外力致死，符合因疾病致死特徵。

7月10日，夏品凱家屬已在律師陪同下查看入所後全部閉路電視畫面，調查組向家屬通報了調查情況。為進一步確定死因，針對屍檢問題與家屬進行了溝通，家屬可以自主選定鑒定機構。

據最高人民檢察院、公安部、民政部印發的《看守所在押人員死亡處理規定》，在押人員死亡分為正常死亡和非正常死亡。正常死亡是指因人體衰老或者疾病等原因導致的自然死亡。非正常死亡是指自殺死亡，或者由於自然災害、意外事故、他殺、體罰虐待、擊斃等外部原因作用於人體造成的死亡。

依據《看守所在押人員死亡處理規定》，在押人員死亡後，應立即通知近親屬，並報告公安機關、檢察院及辦案機關。

對初步認定為正常死亡的，公安機關開展相關調查工作。公安機關調查工作結束後，應當作出調查結論，報告同級人民檢察院並通知死亡在押人員的近親屬。對於在押人員非正常死亡的，由人民檢察院進行調查。