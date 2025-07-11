造謠「中科院院士預測廣東將發生8級以上大地震」　1男子被查處

近日，一張聲稱「中國科學院院士倪四道預測廣東將發生8級以上大地震」的截圖在網絡上廣泛流傳。截圖顯示，一名為「倪四道」的用戶宣稱，其團隊預測未來8個月內，廣東某經緯度位置將發生8級以上地震。信息及後被證實純屬謠言，公安部網安局周五（11日）通報指出，一男子發布上述網絡謠言被依法查處。



經查，32歲男子羅某良於6月30日在互聯網平台發布了所謂的「倪四道」院士的聊天截圖，內容涉及預測廣東將發生8級以上大地震，造成該謠言信息傳播擴散，造成當地居民恐慌，擾亂公共秩序。目前，屬地公安機關已對羅某良作出行政處罰。

此外，34歲男子匡某、31歲男子胡某成、52歲男子張某在未核實真實情況的條件下傳播相關謠言信息，造成謠言信息繼續擴散，屬地公安機關已依法對匡某、胡某成 、張某作出行政處罰。

網警提醒，網絡不是法外之地，在網上發布信息應遵守法律規定，對於在互聯網上編造、散布虛假信息，擾亂社會秩序的行為，公安機關將堅決依法處理；對於造成惡劣影響、情節嚴重的，將依法追究其法律責任。請廣大網民不造謠、不信謠、不傳謠，共創清朗網絡空間。

網傳截圖。（網上圖片）

據早前報道，倪四道是中國科學院院士，地球物理學家，主要從事地震學研究，目前擔任中國科學院精密測量科學與技術創新研究院副院長。事發後，其團隊工作人員澄清該截圖內容並非倪四道院士發布，純屬虛假信息。其團隊對網絡謠言表示強烈譴責，並已向警方報案以追究造謠者責任。

廣東省位於中國東南沿海，處於相對穩定的華南地塊，地震活動頻率和強度相對較低。根據中國地震局的歷史數據，廣東地區以中小型地震為主，6級以上地震較為罕見。然而，廣東並非完全無地震風險，例如1962年的河源地震（6.1級）曾造成一定影響。專家表示，儘管廣東位於地震帶邊緣，但現代地震監測技術已能有效監測異常活動，公眾無需過分恐慌。