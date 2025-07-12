不滿收到差評　杭州餐廳竟辱罵客人「吃的比狗舔的還乾淨」惹議

近日，浙江杭州的陳女士因在一家火鍋店用餐後給出差評，遭到商家在評論平台上發圖文辱罵，稱其「吃的比狗舔的還乾淨」，引發爭議。周五（11日），陳女士向媒體透露，她已向外賣平台投訴並報警處理。



據陳女士介紹，周一（7日），她與家人從福建廈門飛抵杭州，當天下午在機場附近的湯川頁記·潮汕鮮牛肉火鍋（空港新天地店）用餐。她發現牛肉食材不新鮮，邊緣發黑且口感偏硬，遂在大眾點評平台給出差評。未料兩日後，商家在平台評審後台回應，稱其評價不實，並附上兩張監控截圖，其中一張配文稱她「吃的比狗舔的還乾淨」。陳女士隨即將商家回覆截圖轉發至評論區，公開此事。

商家在平台評審後台稱評價不實，其中一張配文稱事主「吃的比狗舔的還乾淨」。（極目新聞）

「商家因不滿我的評價，竟用污穢詞語進行人身攻擊，太過分了！」陳女士表示，她已向大眾點評投訴，平台承諾下周一（14日）前回覆。而在周四（10日）上午，她向杭州警方報警，警方表示只能對商家進行批評教育，建議通過法律途徑解決。

周五，內媒聯繫該火鍋店，一名工作人員稱與顧客僅是「爭執」，否認牛肉品質問題，解釋因天氣炎熱，牛肉經排酸處理後邊緣發黑屬正常現象。對於辱罵顧客的指控，該員工稱「不清楚」並掛斷電話。

杭州市公安局靖江派出所證實，已接到陳女士報警並回覆。大眾點評客服則表示，陳女士的投訴將提交評審團審議，若投訴合理，其差評將保留在平台上公開顯示。