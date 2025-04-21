有片｜北京男地鐵辱罵民工像乞丐　女子挺身而出：我願意跟他挨着

綜合內媒報道，近日北京地鐵5號線上，一男子因嫌棄旁邊乘客衣服沾灰，不停辱罵鄰座乘客。一名女乘客出面制止，並稱：「我願意跟他挨着。」北京警方4月19日通報，涉事男子多次辱罵乘客，擾亂乘車秩序，已被行政拘留。



網傳影片顯示，一名黑色衫男子在車廂內不停辱罵坐在其旁邊的男子，稱：「跟要飯的似的，弄一身灰在這擠唄」「誰穿這麼髒到這擠來」「中國有句話叫笑破不笑補」 。

北京地鐵男辱罵民工｢弄一身灰｣。（影片截圖）

北京地鐵男辱罵民工｢弄一身灰｣。（影片截圖）

此時，一名女乘客挺身而出，進行制止：「你要是不願跟他挨着，就別坐這兒了，我願意跟他挨着。」隨後，女乘客又輕聲安撫鄰座乘客：「沒事兒。」

據北京公交警方4月19日通報，違法行為人趙某峰（男，61歲）因座位問題，與臨座兩名乘客產生糾紛，期間多次辱罵乘客，擾亂乘車秩序，後被其他乘客勸開，已依法對趙某峰行政拘留。

網民評論：

「他那麼牛怎麼出門還是擠地鐵啊，咋不開飛機呢。」

「看視頻，周圍好多人都在給他講道理，他還一直不依不饒的。」

「坐個地鐵還整出優越感了。誰不是買票進站的。」

「勞動者最光榮，為勇敢的正直的女性同胞點讚。」

「說出這種話多讓打工人心寒。」

