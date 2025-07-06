陝西男愛車遭3未成年偷走撞毀　損失逾43萬　家長保險公司皆拒賠

陝西一名男子愛車Benz於7月1日晚不翼而飛，後發現被3名14、15歲左右的中學生偷走，最終發生車禍並被交警拖走。事故導致車輛車頭嚴重損毀，惟保險公司以「未成年人駕駛」為由，拒絕其理賠申請。



據內媒《齊魯晚報》報道，事發當日早上8時左右，陝西車主黨先生準備出門時發現車輛不翼而飛，立即報警。警方告知其車輛已發生事故，並被交警部門拖離現場。

黨先生回憶說，「他們應是凌晨偷的，（早上）8點鐘我發現的，我去開車，車不見了我直接報警了。」

Benz車輛損毀嚴重。

Benz車輛損毀嚴重。

網傳圖片顯示，該輛黑色Benz撞上工地水泥圍牆，圍牆被撞出大面積缺口，車頭前部嚴重變形，前擋風玻璃及天窗均有破裂情況。黨先生表示：「車輛前部幾乎已經撞沒了」，目前車輛仍在交警部門。

黨先生指出，初步定損金額已超過43萬元人民幣，但最終仍待核實。他強調，目前未有學生家長主動聯繫他，亦未有任何補償安排。在處理保險索償過程中，黨先生更收到保險公司出具的「拒賠通知書」，理由為：「未成年駕駛」。

「熊孩子偷車」「保險公司拒賠」，黨先生的遭遇在網絡引發內地網民同情，有網民表示「保險公司開了不好的先例」；還有人認為，未成年犯罪應由監護人承擔責任。

網民討論：



「保險拒賠，起訴監護人，最後有一兩萬追回也算安慰了」

「偷盜行為屬於刑事案件，未成年擋不住」

「仨都直接都撞死了會反過來起訴車主信不信」

「是不是有個順序問題：車子是先被偷走的，後再發生車禍，車被偷保險公司總要陪吧」

「未成年人在我們這可以為所欲為，而且不擔責」

