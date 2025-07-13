女律師拼車遭猥褻寫備忘錄求助司機直奔警署　涉事男當場認罪被拘

內地有女律師乘坐網約車時遭同行男子猥褻，剛開始不敢出聲，怕對方有兇器，在危急關頭下寫備忘錄求助司機開車至派出所報案。

事主稱，同行男子趁她睡覺時摸她大腿根部和內側，對方46歲，雙方到派出所後都有錄口供，該男子自認並詳細供述了猥褻行為，事後被警方行拘10天。



《紅星新聞》報道，程女士憶述，7月11日乘坐河北到內蒙古多倫的「順風車」，當時她坐在車後排左邊位置，涉事男子坐在其右邊，對方一直與她聊天，當知道她昤律師後，又詢問有關被欠薪應如何解決。

後來，該名男子得知程女士要轉車到錫林浩特，表示他也是去同一目的地。兩人共同到達多倫後，一起坐上前往錫林浩特的另一輛「順風車」，當時車上已經有兩名女乘客，分別坐在副駕及後排右側位置。程女士稱，乘車約20分鐘後，涉事男子開始有意無意和她有肢體接觸，「比如故意把腿岔開，左手搭在自己的左腿上，在行車過程中觸碰我的右腿，蹭我的胳膊」。

女律師寫備忘錄向司機求助。（紅星新聞）

中途，程女士曾經小睡，但很快因為感覺有人在碰自己而驚醒，「我把腿上的包拿起來，發現他的左手在摸我的右腿根部。他很快把手伸回去，我當時也不敢說什麽，怕他萬一有兇器。幾分鐘後，我開始思考自己是不是被猥褻了，應該怎麽處理，就開始查法條」。

程女士稱，當時她覺得可能有加重情節，因為的士等屬於公共交通工具，在這種特殊公共空間，車輛行駛在路上無法開門逃跑，利用了被害人無法反抗的環境，「對方可能還以為我在默許或是不在意，從而繼續猥褻行為」。

程女士發布的聊天記錄顯示，意識到遭遇猥褻後，她曾詢問同車女乘客是否遭遇同樣猥褻行為。隨後，她將寫有求助內容的備忘錄遞給司機看，「一開始他有點呆住了，然後我拍了拍他的肩膀，問先送我行不行。他說好」。在司機的幫助下，涉事男子被送到派出所。

涉事男子因猥褻被行政拘留10天。（紅星新聞）

程女士提到，事後她遭到網絡暴力，有人對她進行人身攻擊，質疑她的外貌和穿著或是開一些低俗的玩笑，「當天我戴了一個鴨舌帽，上身穿純棉的T恤，下身是長褲，我還以為這樣的穿搭不會引起任何爭論，但還是會有人攻擊我，還有的人說穿成這樣有什麽好摸的」。

作為一名律師，程女士認為，遇到此類情況，首先要保護好自己，在確保自己人身安全的前提下再採取行動，「車上沒有錄音，也沒有拍到視頻，很難有相應證據，報案後建議向警方如實還原當時的情況」。她表示，司機協助她將涉事男子送到派出所後，對方承認罪行，並詳細和警方描述還原了自己當時的行為和動作。

行政處罰決定書。（紅星新聞）

7月13日，巴彥查幹派出所證實，警方已將涉事男子行政拘留，並處以行政處罰。程女士收到的《行政處罰決定書》顯示，警方查明，2025年7月11日14時許，涉事男子在出租車上對受害者大腿內側進行猥褻，以上事實有違法行為人陳述、被害人陳述和書證。據《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十四條規定，對違法行為人以猥褻行政拘留10日。