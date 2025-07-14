發佈與中國女生私密影片　烏克蘭電競選手Zeus回應被轟｢謊話連篇｣

近期，大連工業大學一則通報令「李欣莳」和烏克蘭電競選手「Zeus」的名字雙雙登上微博熱搜。據悉，Zeus在去年12月來華參賽時，與大連工業大學的一名女大學生李欣莳相識發生「一夜情」，由於Zeus將二人在酒店的私密影片發佈在網絡和粉絲群組內，且用輕佻語言形容中國女孩，引發爭議。近日，大連工業大學發佈通報，擬對李欣莳作出開除決定，原因為其「有損國格校譽」。



7月13日晚，Zeus則在網絡對事件作出回應，表示自己「沒有做錯任何事」，且從未說過中國女孩輕浮，他非常尊重中國和中國文化；並否認網絡中關於他已婚生子的內容「純屬謠言」。



Zeus在網絡發布二人私密影片炫耀「戰績」：

+ 1

Zeus在個人社交媒體帳號中寫道：「我從來沒有說過中國女孩是輕浮、隨便的（easy girl）這完全是錯的。我非常尊重中國和中國文化。我沒有做錯任何事。唯一遺憾的是，那個女孩從未提過她有男朋友。我相信如果不是因為這個細節，就不會發生什麽不好的事情。」

並表示，他於6個月前在網絡發佈了幾段和李欣莳的影片，雖然能看到二人的臉，但「沒有任何露骨或不敬的內容。」對他來說，只是生活中平常的瞬間，沒有意識到會影響到一個人的生活。

Zeus去年12月在上海參加電競比賽。

Zeus在其X平台帳號回應事件。

Zeus稱，很遺憾事情變成現在這樣，意識到嚴重性後他也刪除了影片，從未想過要傷害任何人，自己並非故意，也不是在躲避或者找藉口。同時，Zeus闢謠指，他已結婚生子的內容都是網絡謠言，「我沒有結婚，也沒有戀愛關係」。希望這件事就此結束，他也希望能為受影響的女孩提供幫助。

不過，Zeus的回應並未獲內地網民接納。有人認為Zeus反覆強調「無惡意」是無心之失，毫無後悔之意，「女方已經付出代價，實際上這個傳播源頭更可恨」。還有網民表示，Zeus不尊重女性，「說白了還是不安好心，把電競選手職業當作包裝自己的光環，把女粉絲當作性資源。」還有人扒出Zeus在網絡發佈的家人照片，指其「謊話連篇」。

+ 2

律師解讀：Zeus行為侵犯隱私

對於Zeus將私隱影片發佈在網絡的行為，內地律師付建表示，Zeus雖然是外國人，但他的行為屬於違法行為，自然人享有隱私權，任何組織或者個人不得以刺探、侵擾、泄露、公開等方式侵害他人的隱私權，其公開其與學生李某某的私密影片，其行為屬於公開他人私密信息，侵犯了李某某的隱私權。如果內容構成淫穢影片或者傳播範圍過廣嚴重損害社會管理秩序，可能違反《治安管理處罰法》《中華人民共和國刑法》規定。

付建認為，Zeus的行為未受到任何法律或紀律層面的處罰，而中國女學生卻要面臨被開除學籍的嚴重後果。