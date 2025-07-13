胡錫進：應經濟制裁烏克蘭電競選手Zeus　永久禁止他進入內地港澳

大連工業大學女大學生李欣蒔和烏克蘭已婚男電競選手Zeus發生「一夜情」後，男方將影片發到互聯網上，炫耀中國女孩是「easy girl」，大連工業大學以「有損國格」為由擬對女方作出開除學籍處分，引發軒然大波。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，不支持校方這個決定，又稱應當受到懲罰的是那名烏克蘭電競選手，他呼籲中國有關方面應當不僅對他實施經濟制裁，而且應該永久禁止他進入中國大陸和香港、澳門。 也有內地律師批評，校方的處分有點過於嚴厲。



烏克蘭已婚男電競選手Zeus。（網絡圖片）

Zeus在網絡發布二人私密影片炫耀「戰績」：

胡錫進的文章稱，21歲的李欣蒔無疑做錯了，讓她個人、前男友以及她的父母都蒙羞了。大連工業大學認為她影響了校譽，但說她有損國格，這非常值得商榷。這個認知和定性極不嚴肅。倒是Zeus把與女孩親熱的影片發到網上炫耀，才是侮辱了烏克蘭的國格，關心了這個信息的外國公眾會因此對烏克蘭男人的道德水準發生一次跳水式看低。

文章稱，準確說，李欣蒔是互聯網事件的受害者，她不能夠對Zeus把影片放到互聯網上並產生惡劣影響的後續過程負責。

事情發酵後，學校一方面要對李欣蒔進行處分教育，另一方面，學校也應對自己的在校生履行保護之責。學校對類似情況規定的處分是記過及以上，因為互聯網上對李欣蒔的罵聲很高，就將她開除，推向社會，並且在處分決定中直呼其名。這樣做的合理性值得探討。他呼籲校方改為記過或留校察看。

胡錫進認為，真正應當受到懲罰的是Zeus。他呼籲中國有關方面應當不僅對他實施經濟制裁，而且應該永久禁止他進入中國大陸和香港、澳門。

大連工業大學指李欣蒔的不當行為，造成了惡劣的負面影響。其處分依據為《普通高等學校學生管理規定》第三十條第六款及《大連工業大學學生違紀處分規定》第十九條第六款，即「與外國人不正當交往，有損國格、校譽的，視情節給予記過及以上處分」。

律師：有點過於嚴厲

浙江豐國律師事務所陳松濤律師認為，「學校本身的這條校規沒有問題，但是適用到女生這件事上，有點過於嚴厲」。

陳松濤律師稱，「學校這次等於是頂格處分這名女生了，這個事情如果上升到有損國格、校譽，感覺過於嚴重。而且視頻是其他人發出來的，女孩和外國男孩發生關係，視頻是被別人發布出去的，女生也是受害者。如果真的把她開除了，她還可以通過相關部門進行申訴」。