與烏克蘭電競選手Zeus「一夜情」　大連女大學生遭開除：有損國格

7月13日，大連工業大學一名女大學生李欣莳和烏克蘭電競選手Zeus的名字，雙雙登上微博熱搜榜第一，引發內地輿論討論。



事發於2024年12月，CS2世界錦標賽（上海Major）期間，來自烏克蘭的電競選手Zeus來華參賽，並與一名中國女大學生發生不當關係。該女生其後被網民起底為就讀於大連工業大學的李欣莳，事件隨著相關私密影片與照片在網絡傳播，引發極大爭議。



根據內地媒體於7月13日報道，李欣莳於2024年12月16日與Zeus在上海私下會面，事後Zeus竟將兩人的私密影像上傳至其粉絲群，不僅分享二人在酒店內的親密畫面，更以「中國女孩一天就被征服」等侮辱性言論向粉絲炫耀，被批「將艷遇當作戰績」。事件迅速在全球網絡擴散，外界譴責Zeus不尊重女性，更對中國形象構成嚴重損害。

該事件曝光後，網民亦陸續扒出更多背景資料。有指李欣莳與Zeus於2024年11月透過電競活動相識，事發時李欣莳僅21歲，與異地戀男友仍處於戀愛關係中。更有網絡傳言指Zeus早已婚，並育有與李欣莳年齡相仿的女兒，其行為引起粉絲強烈不滿。

Zeus在網絡發布二人私密影片炫耀「戰績」：

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此後，Zeus於2024年12月23日首次將二人影片與照片發布至社交平台粉絲群中；李欣莳則於2025年1月1日透過個人社交帳號發佈道歉。

近日，大連工業大學學生工作部（處）網站發佈《關於擬給予李欣莳同學開除學籍處分的公告》，指出李欣莳「2024年12月16日的不當行為，造成了惡劣的負面影響」。依據《普通高等學校學生管理規定》第三十條第六款及《大連工業大學學生違紀處分規定》第十九條第六款，擬對其作出開除學籍處分。

據網民查證，《大連工業大學學生違紀處分規定》第十九條第六款內容為：「與外國人不正當交往，有損國格校譽的，視情節給予記過及以上處分」，恰與本次事件相符。

大連工業大學學生工作部（處）網站發布「關於擬給予李欣蒔同學開除學籍處分的公告」。

公告提及，學校已於2025年4月15日至4月24日期間，透過直接送達、郵寄送達及留置送達等方式，向李欣莳送達《違紀擬處分告知書》。現透過公告送達，60日內即視為送達。如對擬處分有異議，李欣莳可於2025年9月7日前以書面或口頭形式進行陳述或申辯。

大連工業大學創建於1958年，原為國內最早建立的四所輕工業院校之一，曾隸屬於輕工業部，1998年轉制為中央與地方共建、以遼寧省管理為主的體制。2007年3月經教育部批准，由「大連輕工業學院」更名為「大連工業大學」。

本次事件在網絡引發討論，有網民認為，不論李欣莳的私德如何，她的隱私影片被公開也是受害者；且認為將李欣莳的個人行為扣上「有損國格」的帽子實在過於嚴重。

網民熱評：



紅爺都要進去了都不知道叫啥名字，輪到這個女孩就開始帶大名上熱搜了，真有你的



女生行為確實不妥，但是以「有損國格」這一來處罰，真是昏頭了。



給渣男嘲笑污衊中國女性的藉口，真該開除國籍！



偷拍的怎麼樣了？



紅爺影片男主角怎麼沒這種待遇?



看你說的女生算受害者吧，傳播影片的是這位烏克蘭男性哦

