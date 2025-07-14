寧夏女不堪家暴 補藥加老鼠藥致丈夫尿血 故意殺人未遂囚3年半
撰文：林芷瑩
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寧夏一名女子因不堪家暴，遂在丈夫飲的補藥中添加老鼠藥，致對方尿血中毒入院，驗血發現後血液中含有滅鼠成分「溴鼠靈」（Brodifacoum）。
近日，同心縣人民法院審結這宗故意殺人案，被告冷某某以故意殺人罪（未遂）被判囚3年半。
內地傳媒報道，被告冷某與被害人屈某是夫妻關係，冷某多次受到屈某家庭暴力心生怨恨，遂產生給屈某下毒的念頭。
2024年11月16日，冷某在為屈某沖泡補藥的過程中，將事先購買的小半瓶老鼠藥倒入杯中攪拌並遞給屈某飲用，對方喝了大半杯後入睡。同年11月20日早上，屈某發現自己有尿血癥狀，便前往醫院住院治療，被診斷為泌尿道感染、凝血功能異常、缺鐵性貧血，主治醫生告知病人及家屬屈某疑似中毒。
經西安博睿醫學檢驗實驗室檢測，屈某的血液及尿液中均含有溴鼠靈成份，遂報案。經公安部鑑定中心鑑定，屈某血液中檢出溴鼠靈，含量為21.6ng/ml。經同心縣公安局物證鑑定室鑑定，屈某損傷程度為輕微傷。
法院審理認為，冷某故意非法剝奪他人生命，其行為構成故意殺人罪。冷某已經著手實行犯罪，由於意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂。綜合考慮被告人的犯罪動機、犯罪性質及犯罪後果，法院遂判冷某犯故意殺人罪成，囚3年半。
法官提醒，婦女在遭受家暴時，一定要正確運用法律手段來保護自己，可以向公安部門報警，向當地居委會或村委會、婦聯等相關部門投訴，也可以到法院起訴。
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