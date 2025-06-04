山西「多才多藝網紅」酒精中毒猝死終年48歲　歌舞雜技樣樣皆能

山西一名民間網紅藝人「大剛」（景旭剛）突傳出死訊，終年48歲。



他的家屬證實其是因飲酒量，導致酒精中毒離世。

山西民間網紅藝人「大剛」（景旭剛）突傳出死訊，享年48歲。（微博影片截圖）

小品歌舞雜技皆擅長 點圖放大瀏覽：

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根據內媒《極目新聞》，名為「大剛演藝傳媒」的短片帳號在1日發布訃告稱：

家父景旭剛於2025年6月1日上午因病不幸離世，享年48歲，定於6月4日出殯。

「大剛」的妻子證實了丈夫去世的消息：

他是6月1日去世的，因喝了較多的酒，酒精中毒不幸離世。

「大剛」的友人稱，自己是看了朋友圈的消息才知道「大剛」已離世。

友人哀悼稱：

大剛老師是山西長治上黨區看寺村人，他是我們長治的民間網紅藝人，擅長表演小品、歌舞、雜技，代表作有《傻子逛歌廳》《吸碗功》等。

朋友說，「大剛」之前身體狀況都挺好的。「我們前幾天還在一起，他是因飲酒過量引發急性心梗猝死」。

報導引述廣州醫科大學附屬第一醫院副主任醫生梁永源此前發布的影片，如果一個人大量飲酒，就會造成乙醇在體內蓄積過多，從而造成乙醇中毒，會引起心率增快、血管收縮、血壓急驟升高，心肌耗氧增加，會導致出現心肌缺血。嚴重的會造成心梗導致死亡，當酒精中毒時，應該及時就醫。

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