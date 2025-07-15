山東小店隨手拍菜品竟收45萬元「天價罰單」惹議　官方：5人停職

山東臨沂市蘭山區一家名為「欽知坊」的老菜館，早前因其經營者黃蘭（化名）在短片平台發布的一段菜品展示影片，被蘭山區市監局認定為「違法廣告」，並收到擬罰款45萬元人民幣的《行政處罰告知書》。這一「天價罰單」令黃蘭震驚又困惑，質疑：「飯店一年賺不了多少錢，一個隨手拍的影片就要罰45萬，這合理嗎？」周二（15日），臨沂市聯合調查組發布情況通報，指蘭山區市監局在執法辦案過程中存在程序不當等問題，該行政執法行被予以撤銷，五人被停職處理。



通報指，近日，針對蘭山區一飯店因發布菜品影片擬被高額處罰一事，臨沂市高度重視，成立由市司法局、市場監督管理局等相關部門組成的聯合調查組，並邀請相關領域專家共同參與，對此事件進行提級調查。經調查，蘭山區市場監督管理局在執法辦案過程中，存在以下問題：一是處罰證據不足。僅憑當事人發布的視頻照片作出處罰告知，事實不清。二是執法程序不當。當事人提出聽證申請後未按規定組織聽證；在作出不予處罰決定後，未按規定期限送達書面《不予行政處罰決定書》。

針對以上問題，由市市場監督管理局按程序對該行政執法行為予以撤銷，對蘭山區市場監督管理局時任黨組書記齊某進等五名相關工作人員作出停職處理。後續將對此事件繼續調查，根據調查結果依規依紀依法嚴肅處理。責成蘭山區市場監督管理局深刻汲取教訓，舉一反三，進一步規範行政執法行為，堅決避免類似事件再次發生。

據早前報道，今年2月，黃蘭在短片平台發布了一段展示菜品的影片，內容包括一盆標注為「蛤蟆湯」的湯菜、昆蟲食材以及飯店外觀，無聲音、無菜價、無購買鏈接，也未標注飯店名稱和地址。3月22日，蘭山區市監局電話通知她，稱該影片涉嫌違法廣告，要求配合調查。黃蘭當時因身處外地，表示一周內前往接受調查，並立即刪除了影片。然而，僅兩天後的3月24日，她便收到《行政處罰告知書》，稱其涉嫌發布違法廣告且「拒絕配合調查」，擬處罰款45萬元。

影片展示的菜品和食材。（大風新聞）

影片展示的菜品和食材。（大風新聞）

黃蘭對此感到不解。她表示，影片僅是記錄日常經營，非商業廣告，且食材均為市場合法購買，無非法售賣野生動物行為。她質疑市監局認定事實不清、處罰過重，並對處罰決定僅用不到三天便下達的效率表示疑惑。「這麽巨額的罰款不是逼我關店嗎？」黃蘭無奈說道。

收到《行政處罰告知書》後，黃蘭在5天內提交了《陳述申辯書》和《聽證申請書》，強調其影片不構成廣告，且不存在違法行為。然而，三個多月過去，蘭山區市監局既未撤銷處罰告知，也未做出最終決定，導致黃蘭無心經營，飯店生意每況愈下。無奈之下，她選擇起訴蘭山區市監局，要求撤銷該《行政處罰告知書》。