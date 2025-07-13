武漢17歲女遭男同學打致顱腦損傷　家屬質疑案件進展緩慢

今年3月，湖北武漢育才美術高級中學新洲校區的17歲女生馮田田（化名），在學校被身高1米8的男同學打致顱腦損傷、腦震蕩，鑑定為輕傷二級，男同學的家長要求重新鑑定，但第二次鑑定結果一直未出爐。馮田田家屬質疑案件進展緩慢。



《澎湃新聞》報道，馮田田憶述，今年3月5日晚上8時半，晚自習課間，老師不在課室。她和同學上完廁所回班房，邊走邊聊天，在講台旁邊的男同學劉哲（化名）以為她在議論自己，就罵了她，她反駁了一句。

馮田田稱，劉哲突然衝前，拉扯她的頭髮並毆打，期間她有還擊但力氣不夠。隨後，同學將兩人拉開。他們被老師叫到辦公室，她當時曾向老師稱「感覺自己耳朵嗡嗡的」。

馮田田被打傷。（澎湃新聞）

當日，馮田田的母親陳女士曾向老師詢問女兒的傷情，後者回覆「目前看不嚴重」。陳女士表示想去學校，但老師稱已與馮田田、劉哲溝通，基本達成一致，也批評教育了劉哲。

陳女士稱，女兒出事當天曾說其頭部被打得很嚴重，擔心有內傷，當晚更有嘔吐、頭暈。次日一早，陳女士趕到學校，將女兒接到醫院檢查。院方稱馮田田腦部有出血，不能隨便走動，需立即住院。

留院治療8天後，馮田田於3月14日出院。出院記錄顯示，馮田田被診斷為閉合性顱腦損傷輕型；創傷性蛛網膜下出血；腦震蕩；臉部損傷；頸部損傷；嘔吐。經司法鑑定，馮田田的人體損傷程度構成輕傷二級。

3月6日，武漢市公安局新洲區分局邾城街邾城派出所將此事立為治安案件。3月20日，湖北中真司法鑑定所對馮田田的傷情進行鑑定。3月25日，該所作出司法鑑定意見書顯示，依據《人體損傷程度鑑定標準》規定，馮田田的創傷性蛛網膜下腔出血評定為輕傷二級；臉部挫傷評定為輕微傷；左側鎖骨骨挫傷評定為輕微傷；綜合評定為輕傷二級。

經司法鑑定，馮田田的人體損傷程度構成輕傷二級。（澎湃新聞）

陳女士稱，涉事男生家屬不服鑪定結果，提出重新鑑定。後來，警方重新委托司法鑑定機構，她們也帶女兒配合做了第二次鑑定，但鑑定結果至今仍未出爐。陳女士提供的7月9日的錄音證實，辦案民警承認第二次司法鑑定未出結果，表示目前初步意向是另外找一家司法鑑定機構再次鑑定。陳女士質疑案件進展緩慢。

天眼查APP顯示，武漢育才美術高級中學於2002年8月登記成立，開辦資金400萬，為民辦非企業單位，從事學歷教育。該校為封閉式管理，課室內有監控。

武漢育才美術高級中學新洲校區（問津校區）。（微信公眾號＠武漢育才美術高中）

7月10日，涉事學校總校長否認學校有責任，稱事發當晚馮田田告訴老師自己沒事。對此，馮田田強調，自己當晚明確告訴老師「耳朵嗡嗡的」。總校長表示，事發後區綜治、公安、教育等部門介入處理此事，進行過多次調解，不過，涉事雙方沒有達成一致。

學校相關負責人稱，馮田田出院後，休學一段時間後已回校上課，後來劉哲休學。目前，學校已對劉哲記大過。因司法部門已經介入，學校進一步處理，要等司法處理結果出來。