中國父子德國溺亡一周後尋獲遺體　德警：6歲仔墜湖父親營救遇難

在德國溺水失蹤一周的中國父子已被尋獲打撈，德國媒體報道稱，德國警方於7月12日在艾布湖底找到了此前溺水失蹤的33歲中國籍男子及其6歲兒子的遺體。



報道稱，德國上巴伐利亞南部警察總局新聞發言人於上周末公布了這一消息，「這個結果無論是對遇難的中國公民家屬，還是連續8天在艾布湖展開艱難搜救的行動人員來說，都是非常悲痛的。」

警方介紹，這起悲劇發生在當地時間7月5日，6歲的孩子不慎從艾布湖的腳踏船上墜落，他的父親立即跳下船試圖施救，但再也沒有浮出水面。事發時，船上還有34歲的母親和4歲的女兒。母女二人眼睜睜地看著父子倆溺水。水上救援隊隨後將她們從腳踏船上救出並送至岸邊，由危機幹預小組進行救治。

搜救人員在事故地點進行搜尋。（圖源：《紅星新聞》引自德媒）

據悉，艾布湖 （Eibsee）是當地一個熱門的旅遊景點，許多遊客都會在湖中沐浴、遊泳、泛舟。

警方稱，遺體打撈工作由慕尼黑、紐倫堡等地多支潛水小隊及專業潛水打撈公司共同完成。在前期的搜救過程中，警方曾出動警犬和直升機，但一無所獲。參與打撈的斯特凡·松塔格說，專業公司介入後很快取得了突破性進展：「專家11日下午抵達艾布湖，數小時內就定位了水下遺體，我們立即對水域坐標進行了標記。」

受惡劣天氣等影響，11日晚的遺體打撈作業未能繼續。次日清晨，警方潛水員正式展開打撈，約8點即抵達目標區域。最終，警方在約24米深的湖底發現兩具遺體，這個深度相當於八到九層樓的高度。據了解，艾布湖最深處達36米。松塔格說，遺體被發現的位置「距離事發地點其實非常近」。

艾布湖 （Eibsee）是當地一個熱門的旅遊景點。（知乎：大懶熊W ）

目前警方的調查並未結束，亦未對外公布事發時溺水父子是否穿着救生衣，以及施救的父親是否會遊泳等信息。當地水上救援部門等機構補充稱，現行法律並未強制要求穿救生衣，也未規定兒童或不會遊泳者必須穿着。

據德國救生協會發言人稱，去年德國全國範圍內有33人因劃艇、腳踏船和立式槳板事故喪生。該發言人還表示，即使是遊泳高手，也可能因從立式槳板上掉入冷水中而死亡。最近幾周，巴伐利亞州（Bavaria）發生了多起致命的遊泳事故。巴伐利亞紅十字會發言人稱，6月1日以來已記錄了27起死亡事件。