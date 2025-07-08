剃鬚刀都偷！中國旅行團在意遭撬車洗劫　過來人分享同胞合力捉賊

近日，中國一個旅行團在意大利旅遊時，因下車20分鐘未攜帶行李，結果大巴的車門被撬開，整車人行李全被盜了，幸好所有人的護照被導遊收起來了，才沒有耽誤回國行程。事件引起熱議，目前，當事遊客已經到達國內，正在維權。中國駐意大利使館工作人員表示，意大利警方已為該旅行團遊客開具了報失單。另外，有過來人在網上分享自己跟團在意大利旅行時遭遇小偷、團友們齊心協力把錢財追回的經歷。



一位當事遊客透露，意大利是其行程的最後一站，沒想到被偷了1000多歐元，並稱「偷盜者竟連剃鬚刀等生活用品也不放過」。不過即使遇到這般倒楣事，他還是堅持走完了剩餘的行程。只是，經歷此次事件後，他對歐洲的印象由原本還不錯變成大打折扣，「團裏不少人都是第一次去，大家都說這輩子也就這一次了」。目前，他已經到達國內，正在維權。

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疑似行竊過程。（觀察者網）

巴士與飯店位置。（觀察者網）

有阿姨買的勞力士Rolex也被盜。（截圖）

整車行李被盜。（截圖）

中國駐意大利使館工作人員表示，意大利警方已為該團遊客開具了報失單，後續遊客可憑借報失單進行保險理賠。如果需要更多幫助，相關遊客亦可主動聯繫駐意大利使館的領事保護電話。

另一方面，7月6日，陝西西安的王女士發布了一段影片，顯示上月她跟團在意大利旅行，準備從羅馬前往梵蒂岡時遭遇小偷，「當時走在後面的一位同團的大姐跑來跟導遊說，有一男一女兩個外國人撞了她後，錢就不見了」。

據顯示，當時一名中國女子在馬路邊攔住一名外國女子，但該外國女子很快掙脫開來。隨後，另一中國女士上前欲拉住外國女子，這時，一外國男子突然上前阻攔，導致外國女子順利逃脫。其他在場的中國人則繼續追逐外國女子。

王女士講述驚險經過。（影片截圖）

一外國男子突然上前阻攔，導致外國女子順利逃脫。（影片截圖）

王女士稱，涉事大姐事前把錢用膠袋包好後放在背包，結果有四百餘歐元被偷。導遊因在當地生活了二十多年，經驗豐富，得知此事後馬上攔下了那兩名外國人。一開始，男子的包並未發現失竊現金，但一名團友剛好看到外國女子從包內拿出裝現金的膠袋並迅速藏在內衣內，於是女團友們紛紛上前要求進行查看。期間，外國女子一直在哭，之後趁亂掙脫逃跑。王女士見狀，立即追了上去，卻遭到前述外國男子的阻攔。

就在當時，另一名路過的年輕中國男子一把攔住了外國女子，期間被盜的現金意外從女子身上掉落，找回錢後團友們也就沒有繼續追究。王女士還表示，此前另一名團友已在當地地鐵上失去200歐元，未能找回。

王女士提醒網友，在意大利旅行時，需要帶一個能背在前面的小包，並把錢放在包的夾層，背在靠上一點的位置，才能杜絕小偷機會。