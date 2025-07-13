中國遊客泰國當街遭4假警察持槍打劫　事後丟棄鐵軌上　2同胞被捕

泰國媒體報道，一名52歲中國男遊客7月10日在泰國芭提雅遭4名假扮警察的持槍壯漢當街擄走搶劫，被搶走了手機、現金等財物，共損失23萬泰銖（折合約54000元港幣）。男子事後被丟棄在打靶場附近的鐵軌上，次日報警。



一名52歲中國男遊客7月10日在泰國芭提雅遭4名假扮警察的持槍壯漢當街擄走搶劫。（影片截圖）

一名52歲中國男遊客7月10日在泰國芭提雅遭4名假扮警察的持槍壯漢當街擄走搶劫。（影片截圖）

一名52歲中國男遊客7月10日在泰國芭提雅遭4名假扮警察的持槍壯漢當街擄走搶劫。（星暹日報）

一名52歲中國男遊客7月10日在泰國芭提雅遭4名假扮警察的持槍壯漢當街擄走搶劫。（星暹日報）

涉案私家車。（星暹日報）

報道指，52歲中國林姓男遊客在案發前和友人赴芭堤雅一酒吧，並在酒吧外的粿條館吃飯。至當日凌晨5時，林男及友人準備各自回家時，一輛SUV接近受害者，2名穿黑衣、戴口罩的疑犯持槍下車將受害者拖上車。

疑犯自稱是警察並聲稱調查電信詐騙案，導致現場路人都未敢上前阻止。林男表示他被槍頂住後背搶走手機等財物。

中國遊客向警員展示傷勢。 （星暹日報）

泰國警方表示，目前經過調查，可證實這夥人不是警察，但相信其中一人可能認識林男，有「熟人作案」的可能性。

2同胞被捕 主腦疑為中國男人

警方已逮捕了涉嫌綁架的4名疑犯，分別為2名分別37歲及63歲的中國人和2名分別35歲及28歲的泰國人。

疑犯落網後承認了罪行，表示是受一名叫「Hao Yong」（音譯）的中國男子委託行事，他們接受委託後共同策劃，從曼谷前往芭堤雅實施綁架搶劫。得手後逃往曼谷瓜分了搶來的錢，並將受害人的手機拋入水中銷毀。

警方在曼谷一處住所查獲了作案車輛，其他被搶財物仍在追繳中。調查人員初步以共同搶劫罪名指控他們，目前正進一步調查，並將依法緝拿幕後主使「Hao Yong」。