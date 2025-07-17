杭州餘杭自來水惡臭如｢糞水、死老鼠｣　居民搶樽裝水批政府無通知

據《極目新聞》報道，浙江杭州餘杭區部份地區出現自來水出現惡臭氣味，當地居民只能購買純淨水使用。今日（17日），杭州水務客服人員回應稱，系千島湖原水波動導致嗅味異常，正在了解原因。有居民稱，截至17日上午異味仍然存在。



「類似於死老鼠、爛臭螺螄的那種惡臭味，水有點發灰」。7月17日上午，家住餘杭區良渚文化村附近的居民回憶稱，16日晚，她洗菜時聞到了臭味，覺得惡心，放棄了做飯。她找到附近超市買純凈水應急，水被搶購得幾乎缺貨，好在超市老闆自己開車拉來了更多，也沒有漲價。她表示，家中17日也會繼續使用純凈水，一共花費了約150元買水；17日上午，還有不少居民到附近的崇福山接山泉水使用。

另有居民稱，16日8時左右，她發現了自來水的異味，洗手時能聞到，手上的異味也很難散去。她家購買了純凈水應急。截至17日上午，異味仍然存在，她想知道，是什麽原因導致自來水的異味，對人體是否會有傷害。

杭州餘杭區自來水出現臭味，市民搶購礦泉水。

杭州餘杭區自來水出現臭味，市民搶購礦泉水。

有網民稱，家中孕婦中午晚上都喝了「臭水」，而餘杭水務沒有任何通知；還有網民稱，自己晚上沖涼「洗了個糞坑浴」，餘杭區水務公司沒有任何補償和補救措施。

餘杭水務控股集團7月16日深夜公告稱，7月16日上午，仁和街道及良渚街道部份區域出現自來水氣味異常。該司立即啟動應急預案，切換其他水源供水，同時組織人員對相關管網開展沖洗。截至當日下午1時30分出廠水水質恢復正常，下午4時30分主管網已恢復正常，末梢支管尚有「存水」殘留，廣大用戶需排放管道內「存水」至正常後方可使用，該司將對排放「存水」水費予以減免。

不少網民猜測此次異味是管網接錯導致，將糞水排水管接到了飲用水供水管道上。

對此，杭州水務熱線的一名客服人員回應稱，供水水源來自千島湖，系原水波動導致嗅味異常，有異常的水進入了管網，該公司檢測到異常後已及時切換水源，正在調查事發原因。

該客服人員稱，上述公告中的水費減免措施，是指對所有用戶減免本月的5噸水費。據餘杭水務控股集團5月底公示的信息，居民生活用水的到戶價格為每噸2.55元至6.65元不等。按此標準計算，當地居民獲減免的水費最低或為12.75元。

17日上午，餘杭區良渚街道辦事處工作人員稱，餘杭區相關部門正與水務公司協商，暫不清楚後續是否會有更多補償措施，街道方面會反饋居民意見。街道方面正摸排受影響的小區，後續當地將清洗涉事小區的自來水管道。

2020年，杭州也曾發生過自來水異常事件。當年5月，西湖區一國有獨資的廚餘垃圾廠將污水排入溪水毒死魚蝦，被村民投訴後，改將污水接入自來水管道（飲用水管道）。事件導致雙浦鎮湖埠村村民成了排污「口」，喝廚餘污水後普遍腹瀉和皮疹，有小孩診斷腸繫膜淋巴結炎，影響湖埠村1600人。