杭州水庫驚現腐屍　警追兇34年破劫財命案

內媒《錢江晚報》報道，1991年，杭州有捕魚村民在水庫涵洞中發現了一具腐爛的屍體，死者恰是半年前失蹤的木材加工廠老闆李某（化姓），確定疑犯是帶領李某來到當地的魏某後，警方追查34年，終於在2025年6月7日成功將搶劫殺害李某的男子魏某拘捕。



事發水庫。（錢江晚報）

1991年2月8日，3名捕魚的村民出於好奇進入水庫涵洞，卻意外地發現了一具面目全非的屍體。民警洪三健回憶，「發現的時候屍體已經高度腐爛，骨頭都露出來了，由於當年的技術限制，無法確認死者的身份」。現場除了屍體，只有一串鑰匙、一條舊皮帶。

偵查員想起半年前的一樁失蹤案：木材加工廠老闆李某（化姓）離家到富陽做生意後，沒了音訊，一直「活不見人，死不見屍」。於是，警方聯繫了半年前失蹤人員家屬。一看到皮帶，家屬就基本確認死者是失蹤人員李某。

民警辦案日記。（錢江晚報）

而嫌疑人很快浮出了水面——魏某，富陽本地人，從事木材生意，也在採礦場開過拖拉機。根據線索反映，當年正是他帶領李某來到富陽。此時，魏某早已不知下落。

1991年10月11日，洪三健和3名同事準備前往廣西追捕，然而警察剛到，魏某便離開了。後來，他們又得到了一條線索：魏某可能逃亡到了邊境。但等他們趕到的時候，他又跑掉了。往後的30多年，刑警們去過安徽的採石場、湖南的小煤窯……每次得到一個新的線索，便第一時間趕過去，卻總差一步，只知道魏某改了名字，話很少，跟誰都不深交。

民警辦案日記。（錢江晚報）

2025年，公安富陽分局刑偵大隊副大隊長應登曉和同事們從前輩手中接過了查案的接力棒，警察研究魏某的生活軌跡、性格特點後，表示：「他懂開拖拉機，熟悉礦石生意，肯定還在干老本行。」

而調查結果指向了雲南。1992 年，一個「外省人」在雲南某礦場開拖拉機，沉默寡言，後來自己買了車跑運輸，再後來開了採石場，這些都和魏某的經歷對上了。更關鍵的是，這人辦手續總用別人的名字。

在得到線索後，工作組當天就坐上了前往雲南的飛機。到達雲南後，工作組在一份檔案中，找到了一張模糊的相片，眉眼輪廓與當年通緝令上的青年吻合。為了盡快找到魏某的去向，工作組又重新把重心放到魏某曾經辦過廠的線索上，隨後，找到了魏某在2006年辦理的許可證底檔照片。根據這個線索，警方迅速鎖定了他最有可能出現的地點。

警方拘捕疑犯。（錢江晚報）

2025年6月7日下午，一個身着紅色衣服的男子身影進入警方視線，工作組立刻對魏某進行拘捕。審訊室裏，魏某承認了搶劫殺害李某的犯罪事實，他還表示，這些年總做噩夢，夢見涵洞的冷風吹進來，吹得他睡不着。