深圳居民投訴自來水異味嚴重「燒水全是垢」　官方：水硬度較高

近日有深圳市民反映自來水出現異常，引發關注。據《澎湃新聞》報道，一名深圳市民於人民網「領導留言板」留言稱，深圳市寶安區松崗街道寶安山莊小區的自來水在燒開後水垢嚴重且有味道，擔憂影響居民健康，希望有關部門介入檢測，保障飲水安全。



對此，深圳市深水寶安水務集團有限公司（下稱「深水寶安水務公司」）回應指出，經現場檢測水質合格，並走訪周邊商戶及業主，未發現水質異常現象。初步分析認為，用戶所反映的「燒水後水垢嚴重」現象與自來水水源中「硬度指標」較高有關，屬於正常物理現象。

有深圳市民投訴自來水水垢嚴重。

深水寶安水務公司表示，深圳自2024年6月起已正式引入西江水源，在東江水源基礎上形成「東西雙水源」供水格局。西江水發源於雲南省曲靖市烏蒙山脈，流經貴州、廣西後進入廣東，覆蓋受水區人口超過3200萬。與東江水相比，西江水硬度相對較高。該公司指：「燒開的自來水中出現水垢屬於正常現象，這主要和水中的硬度指標有關，硬度越高，水垢現象越明顯。」

根據《生活飲用水衛生標準》（GB5749-2022），自來水總硬度限值為450mg/L，與世界衛生組織標準相近，而深圳市自來水硬度介乎30至120mg/L之間，遠低於標準上限。對於水壺中吸附的水垢，水務公司建議可使用檸檬酸除垢劑或白醋清除。

深水寶安水務公司補充稱，在解釋說明後，涉事用戶已表示理解。公司未來將進一步加強對所轄供水管網的水質巡查及管理，一旦發現問題將即時跟進處理，並持續關注該片區水質變化。

事實上，今年1月亦有深圳寶安區金沙名都小區居民反映自來水煮沸後出現漂浮物。當時水務公司同樣解釋：「我司現在使用西江原水，西江水硬度比東江水高，燒開的自來水中出現水垢屬於正常現象。」

江門多區自來水發黃異味重 居民調侃：炒菜都省醬油

與此同時，廣東江門地區也於近日爆出類似情況。據《澎湃新聞》7月9日報道，不少江門市民反映自家自來水呈黃色，有異味，導致大批居民不敢飲用，只能搶購礦泉水。當地供水公司江門公用水務環境股份有限公司表示，此次變色與水廠制水工藝調整有關，並稱：「雖然水的色度變深，但經監測水質沒有問題。」

江門市民李女士在接受媒體訪問時憂心表示：「最近幾天，家裏做飯刷牙洗臉都是買的桶裝水，囤了好幾桶水，生活非常不方便。」更有居民在社交平台苦中作樂調侃：「炒菜省了放醬油。」

雖然兩地官方均指水質符合國家標準，但市民對水質的直觀觀感顯示，水色、水垢與氣味等因素仍深深影響居民的生活便利與安全感。