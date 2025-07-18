招行用戶預約成都機場貴賓廳被要求驗資2000萬　銀行：保服務品質

近日，一名招商銀行金葵花用戶在社交平台發帖稱，其在咨詢成都天府國際機場國際頭等艙/公務艙休息室（以下簡稱國際貴賓廳）服務時，被告知除扣除9個招行積分外，還需驗資2000萬元人民幣，且不含車房等資產。此事引發網友熱議。7月17日，內媒聯繫天府國際機場及招商銀行，證實該規定確已實施，原因是機場客流量增加，貴賓廳為保障服務品質調整規則。



發帖網友表示，過去曾輕鬆預約成都雙流機場貴賓廳，但此次咨詢天府國際機場國際貴賓廳時，卻被告知需扣除9個招行積分並驗資2000萬元。帖子發布後，網友議論紛紛，有人表示此前使用貴賓廳時要求較寬鬆，也有人確認新規已執行。

名招商銀行金葵花用戶在社交平台發帖稱，其在咨詢成都天府國際機場國際貴賓廳服務時，被告知除扣除9個招行積分外，還需驗資2000萬元。（上游新聞）

記者以消費者身份聯繫天府國際機場，工作人員回應稱，持國際頭等艙/公務艙機票的旅客可直接使用貴賓廳，無機票者可自費600元使用3小時。招商銀行持卡人需通過銀行驗資，資產要求為2000萬元以上，具體細則需諮詢銀行。該休息室採取預約制，需通過銀行電話驗資並預約，成功後會告知使用方式。

記者查詢招商銀行APP「高端服務」中的「貴賓登機」頁面，發現天府國際機場T1國際貴賓廳確有規定：使用需扣除9積分/人次/3小時，且要求上月月日均資產（不含第三方存管股票價值）≥2000萬元，需提前4小時致電95555預約。

招商銀行APP顯示成都天府國際機場國際貴賓廳相關規定。（上游新聞）

招商銀行客服進一步確認，自2024年6月起，天府國際機場國際貴賓廳新增驗資要求，需上月月日均資產≥2000萬元，目前僅該機場有此規定。客服解釋，因天府機場客流量持續增長，貴賓廳人流飽和，為確保服務品質而調整規則。

記者發現，招商銀行客戶在其他機場使用貴賓廳的門檻不同。例如，北京大興國際機場「空港易行大興嘉賓休息室」僅需扣除10積分/人次，上海浦東國際機場T1貴賓廳則為借記卡金葵花及以上卡種扣8-10積分/人次，均無驗資要求。

網民點睇：

直接買600元就好了嘛

銀行又不是公益行業，有什麽問題

卡裏躺著2000w（萬），沒有直接買頭等艙位置都不好意思說出來了

沒這個習慣坐頭等艙，我就喜歡跟人擠著坐

