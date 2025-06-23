上海商業街5間店舖招牌連片垮塌　目擊者：傳出轟隆一聲巨響

綜合內媒報道，6月22日中午，上海七寶老街的店舖店招和雨棚連片垮塌。當地通報指涉及5家店舖，無人員受困受傷。



事發現場。（大象新聞）

事發現場。（大象新聞）

6月22日中午，有網民發帖稱上海閩行區七寶老街位於青年路的店招及雨棚坍塌。附近居民表示，聽到玻璃破碎和重物砸地的巨響。事發後，消防人員和120救護車趕到現場。

事發現場。（大象新聞）

事發現場。（大象新聞）

據報道，有目擊者表示：「只聽現場傳出『轟隆』一聲巨響，好幾塊店招店牌倒落下來，重重地砸在地面上。」還有途人憶述：「幸虧當時正在下雨，門店周圍行人和遊客並不太多。」

上海閔行區七寶鎮政府官方微博發佈情況通報稱，6月22日12時03分，七寶鎮青年路248號附近沿街商舖店招發生脫落，涉及5間店舖，無人員受困受傷。事件發生後，相關部門立即組織開展事件處置、原因調查等工作。