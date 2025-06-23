深圳恐怖意外畫面曝光！副總裁送貨慘被幾塊各重150公斤玻璃壓死

深圳光明區早前傳出一宗恐怖意外，一名男子協助搬運大片玻璃，卻因操作不慎，導致數塊各重達150公斤的玻璃，瞬間傾倒在他身上，導致男子被活活壓死，畫面曝光十分駭人。



《封面新聞》報道，這宗事件發生於去年4月，慘遭壓死的是廣東省「艾卓精密製造公司」副總裁劉勇軍，當時由他帶隊送貨。當天下午約2時，劉勇軍在貨車旁邊，協助卸載玻璃，但這處路面中間高、兩側低，導致貨架傾斜，而固定綁帶鬆開後，好幾塊玻璃突然傾倒，瞬間全部砸在劉勇軍身上。

即睇事發經過：



事故調查人員說，「當時玻璃寬181厘米、長380厘米，單片重達150公斤，劉勇軍站在不安全位置，根本來不及躲避，瞬間被壓倒。」事故發生後，工人立即撥打急救電話，將劉勇軍送醫，可惜仍傷重不治身亡。

這宗事故發生後，調查結果近日出爐，認定該公司安全落實不到位、沒有採取防範措施，該公司以及主要負責人，將被予以行政處罰。調查報告並呼籲企業注意安全規範，避免類似憾事再度發生。

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