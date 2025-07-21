北京少女遭陌生男騎車狂追兼迫出車路　外賣員上前阻止獲表彰

北京一名14歲少女近日騎單車時，遭陌生男子瘋狂追趕近1公里，對方更惡意將她迫出車路，幸一名路過的外賣員挺身而出阻止。



《新民晚報》報道，家長徐先生稱，當日女兒正騎單車前行，試圖從左側超車，一名同樣騎單車的陌生男子卻一直靠近，「她想從邊上超過這男的，然後這男的就往左並，要擠她，她搖了兩下鈴，那男的就回頭罵她」。

徐先生表示，女兒見勢不妙便加速想離開，但該名男子竟不依不饒，瘋狂追趕近1公里。當時，該男子多次用車輪擠壓女兒，將她逼入機動車道，「有一回直接摁到出租車上了」。

閉路電視畫面中，陌生男子騎單車逼近，並用手拉拽少女的手臂，後者試圖避開，稍有不穩單車脫手摔倒在地。此時，路過的外賣員孟世祥目睹危險一幕，便立即上前制止，「直接給推到機動車道裏邊去了，那個人太壞了！」

陌生男子騎單車逼近，並用手拉拽少女的手臂。（新民晚報）

陌生男子騎單車逼近，並用手拉拽少女的手臂。（新民晚報）

孟世祥憶述，事發於是6月25日晚上7時40分許，當時他正在送餐途中，行至蓮花池東路與白雲路交叉口西側時，目擊前方非機動車道上，一名騎共享單車的少女試圖從左側超越一名騎單車的男子，不料該男子竟多次將少女擠向機動車道上。

孟世祥立刻騎車追上前勸阻該名男子，見對方往前騎行，他本以為事情就此平息，未料對方竟繼續追趕少女，多次將她逼入機動車道，「機動車就擦著小姑娘邊上過去的，那人還拉著小姑娘的車把來回扭動，太危險了！」。孟世祥見狀立即在路邊停車，一回頭就見到少女被該男子拉拽手臂，險些摔倒在地。

少女的單車倒地後，該名男子仍意圖上前，孟世祥立即擋在兩人中間，厲聲呵斥「你幹什麽？你要再不走我就報警抓你了！趕緊走！」。待對方離開後，孟世祥幫少女扶起單車推到路邊，因手中訂單即將超時，便匆匆騎車離去。

少女被陌生男子拉拽手臂，險些摔倒在地。（新民晚報）

當晚，美團平台致電孟世祥核實情況。原來，少女當時用手機拍下其電動車牌號，家長通過車牌號聯繫到平台，希望向他表達感謝並幫忙作證。

7月16日，北京西城警方消息，經調取影片、走訪證人、傷情鑑定等工作，已對違法的42歲男子李某某予以行政拘留14日，並對外賣員實施救助的行為進行表彰獎勵。

孟世祥挺身而出為少女解圍。（新民晚報）

46歲的孟世祥來自河南省夏邑縣，到北京的初衷是為患有罕見病的幼子求醫，「我的兩個兒子都患了罕見病。大兒子歷經7次手術，最終落下終身殘疾。小兒子兩歲時，也被確診為黏多糖貯積病二型」。

孟世祥稱，為了給兒子治病，他和妻子帶著幼子租住在北京兒童醫院附近，靠他每天跑十幾個小時外賣賺錢，償還外債和支付孩子後續的治療費。他表示，帶兒子赴京求醫以及送外賣時都得到過很多好心人的幫助，所以自己也想力所能及地幫助別人，「我特別感謝所有幫助過我的人！尤其是那位為兒子捐獻骨髓的好心人，雖然至今不知道他姓甚名誰，但這份恩情永記在心。將來我一定會教育孩子，以他為榜樣，多為社會做貢獻」。

孟世祥挺身而出一事在網上廣傳後，許多熱心網民都提出要捐款，但他都一一拒絕，「大家的善意和愛心我心領了，我還是想踏踏實實工作，繼續力所能及地幫助別人」。

因勇敢正義的善舉，孟世祥獲美團平台表彰為「先鋒騎手」，並給予現金獎勵。7月19日，阿里公益天天正能量聯合《北京晚報》，決定為孟世祥頒發「正能量特別獎」，獎金一萬元，「太感謝了！這筆錢會全部用於孩子的治療，能幫家裏解決不少困難。以後我一定會繼續做好事，用實際行動回饋社會的關愛」。