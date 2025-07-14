台網紅遊香港驚訝「服務態度變超好」　網民嘆：看來景氣真的變差

過去不少人對香港的印象是「當地人很兇」，但因為香港擁有豐富的人文歷史、美食以及迪士尼遊樂園，還是吸引不少觀光客前往。對此，台灣旅遊達人「蓋瑞哥」近期去香港旅遊，卻發現當地店員變得非常親切，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



蓋瑞哥在Facebook表示，近期去香港旅行，從早到晚去了金鳳、蓮香樓和新肥泉等知名美食餐廳，早餐是熱奶茶搭配牛油菠蘿油，味道香濃又滑順；中午品嚐推車點心，充滿傳統港式飲茶特色，不僅餐點美味，還帶着濃厚的地方氛圍；晚餐去當地人推薦的私藏大排檔，完全不是IG網美餐廳可比擬，3人點了7道菜，讓他印象深刻。

蓋瑞哥進一步說明，這次的香港之旅除了享受各種美食外，讓他最驚訝的是店員都變得很親切，還會主動關心客人是否合胃口，直言「這次去香港，真的覺得服務態度變超好！尤其知道我從台灣來，態度更好」。

貼文一出後，引發不少網友共鳴，紛紛表示：

．「去年去香港也是對服務態度大改觀，現在人也沒以前多，蠻推薦去旅遊的」

．「2023年去香港也有同感，我猜是疫情讓人潮大減，香港人意識到服務態度要改變才能留住旅客」

．「香港服務態度變好了！？10年前去，不管大小餐館店員都用甩的，看來景氣真的有變差」

．「以前蓮香樓的阿姨很兇耶」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】