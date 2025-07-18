窮苦山村「挖煤小子」逆襲變博士！論文致謝詞曝光感動無數網友
撰文：人民日報
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近日，一篇博士論文的致謝詞，感動了無數網友。
據作者自述，他來自小山村，小時候曾跟父親挖過煤，經歷過兩次高考，19歲考上了專科，一路專升本、考研、讀博。
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高中畢業後，為了繼續求學，同時減輕父母的負擔，每個寒暑假他都在外打工掙錢：
上海電子廠的車牀工、焦作化工廠建築工地綁鋼筋、邯鄲高速公路鋪瀝青、晉城的煤礦上扛炸藥、鄂爾多斯的煤礦幹掘進、學校裏的麪食館、餃子店、炒菜館提桶清桌子……
這篇致謝詞中，沒有華麗的辭藻，作者在每一段長長的感謝詞中講述了自己艱苦，卻又無比充實的求學時光。在項目現場、在工地隧道、在每一個學習科研的關鍵節點，那個曾經的「挖煤小子」始終心懷感恩、堅持前行，手握星火，走出了大山，也走過了別人眼中的至暗時刻。
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據作者提供的證書顯示，2020年9月到2025年6月他在北京工業大學全日制學習，修完博士研究生培養計劃規定的課程，於2025年6月9日取得工學博士學位。因工作性質特殊，這位博士婉拒了媒體採訪，不過，他回應道：
現在生活很好，可轉載致謝詞以激勵同學。
網友紛紛留言鼓勵：
「好一個男兒到死心如鐵」
「這誓言堅毅如你的目光」
有人說，敘述所謂逆襲的故事不是要感謝困苦，而是要感謝陽光、勇敢、堅韌的自己懷揣奮鬥逐夢的信念，不論處於何種境地，終會一路成長，綻放芬芳。
生於井隅，心向璀璨；身如苔米，亦綻牡丹。
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