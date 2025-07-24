陝西女血小板異常未獲醫生告知後查出腫瘤　丈夫痛斥病情耽誤一年

近日，陝西西安男子邢某興（化名）向媒體反映，其妻子因血小板異常，最終確診骨髓增殖性腫瘤，但西安市中心醫院醫生劉某某未及時告知異常指標，導致病情延誤一年。他對院方提出的批評教育及扣罰500元人民幣績效的處理結果不滿，要求進一步追責。院方則承認存在醫患溝通疏漏，但稱無證據顯示延誤造成實際不良後果。



邢某興表示，2023年7月，妻子因病入住西安市中心醫院，血常規顯示血小板為487（正常範圍125-350），經專家會診建議口服阿司匹林並動態監測，後指標未持續升高，夫妻倆未予重視。

西安市中心醫院出具的2023年7月的血常規報告。（紅星新聞）

2024年6月，妻子再次住院，血小板升至598，但主管醫生劉某某未告知異常，也未採取干預措施。邢某興稱，因當時檢查報告直接傳至醫生電腦，故夫妻倆根本未收到紙質報告，以為一切正常，「開了抽血、CT、B超一大堆檢查單我們都配合，結果報告到你醫生那裏，你醫生卻不作為了」。

2024年6月的血常規報告。（紅星新聞）

到了近日，妻子因感冒在社區醫院檢查再度發現血小板異常，遂轉至西安市中心醫院，驚知血小板指標已飆升至810，隨後更確診為慢性骨髓增殖性腫瘤伴原發性血小板增多症及骨髓纖維化，目前接受羥基脲聯合干擾素治療。邢某興認為，若2024年6月醫生及時告知並介入治療，他們肯定會進一步去檢查、治療，妻子病情不至惡化，痛斥醫生「耽誤一年時間」。

2025年6月的血常規報告。（紅星新聞）

院方7月15日答覆顯示，2024年6月，邢某興妻子因急性盆腔炎住院，血小板598被認為是炎症引發的反應性升高，治療重點為控制盆腔炎，出院時囑咐一周後隨診。但醫生未單獨說明血小板異常，存在溝通疏漏。

在醫院接受治療的事主。（紅星新聞）

另外，院方也確認2024年6月邢某興妻子在婦產科住院期間，主管醫生未就血小板升高情況明確告知，違背了醫患溝通的基本要求。對此，已對涉事醫生進行批評教育、扣罰績效，並在全院開展醫患溝通專項培訓，要求所有醫務人員在診療中必須主動、清晰告知患者各項檢查異常結果及意義，確保知情權得到充分保障。

不過院方表示，無證據顯示2024年6月的疏漏對患者造成實際不良後果，當時血小板升高可能為炎症反應，無血栓或出血症狀，符合觀察處理原則。

西安市中心醫院婦產科病區出具的《婦產科關於曹某某醫療投訴處理意見》。（紅星新聞）

邢某興對院方處理結果表示不滿，認為「一句歉意」無法彌補損失，要求追究醫生及醫院責任。院方負責人強調，已再次與邢某興溝通，承諾配合後續醫療事故鑒定或法律訴訟。而內媒多次聯繫劉某某，但未獲回應。