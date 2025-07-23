湖南4歲男童拔乳牙手術去世　相關醫務人員被停崗調查

內媒《齊魯晚報》報道，7月22日，有網民稱其侄子在湖南桂陽縣第一人民醫院拔乳牙時出現意外，不幸離世。醫院回應稱：此事該院的醫務部一直在處理。7月23日，當地衛健局通報指，目前涉事醫院黨委已對相關醫務人員停崗處理並開展調查。



湖南4歲男童拔乳牙手術去世。（影片截圖）

湖南4歲男童拔乳牙手術去世。（影片截圖）

7月22日，一名網友稱自己的弟弟的孩子到桂陽縣第一人民醫院拔乳牙，拔牙當日12時進入手術室，但一直到下午6時，醫生才通知家屬孩子去世了。

家屬質問，為何一次本應短暫的麻醉，涉事醫院做成全麻牙未拔。亦有網民質問，為何拔乳牙要打全麻，家屬表示：醫生說年紀太小了，需要打全麻。

涉事醫院。（影片截圖）

據《齊魯晚報》，7月22日下午，桂陽縣第一人民醫院（總院）辦公室職員稱此事該院的醫務部一直在處理，具體情況尚不清楚。

7月23日，湖南桂陽縣衛生健康局通報指：經初步核查，徐某某（男，4歲）於7月20日早上8時15分因上頜乳前牙區（門牙區）齶側埋伏牙到桂陽縣第一人民醫院口腔頜面外科住院。經醫院綜合診斷，患兒埋伏牙位置較深，且患兒年齡較小配合度不高，手術難度大，經家屬同意後，於7月21日12時40分在全身麻醉下行上頜骨部分切除及上頜埋伏牙拔除術。

在實施麻醉過程中，患兒突發緊急情況，醫院專家團隊及時全力搶救，並緊急聯繫市級ICU專家到現場參與搶救。雖經多方全力搶救，患兒仍於18時22分不幸死亡。

當地成立由衛健、公安等相關部門組成的聯合調查組，並邀請市級權威專家參與，正開展調查處理工作。目前，涉事醫院黨委已對相關醫務人員停崗處理並開展調查。