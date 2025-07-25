26歲深圳女面試不滿老闆態度惡劣　要求刪個人資料竟遭毆打致骨折

近日，26歲女子劉女士在深圳一家服裝廠面試時遭毆打致腰椎骨折，引發關注。周四（24日）晚，深圳市公安局福田分局已對涉嫌故意傷害的韓某某立案偵查，案件進入刑事調查程序。劉女士收到《受案回執》和《立案告知書》，目前正等待傷情鑒定報告以進一步推進調查。



據劉女士向內媒憶述，周三（23日），她前往深圳萬旗服飾有限公司應聘翻譯崗位，與七八人一同參加面試。面試由疑似企業老闆的韓某某親自進行，但他態度不尊重，促使劉女士決定放棄入職，並要求刪除簡歷中的個人資料，「他就和每個人說話都很不尊重，我覺得我肯定不會入職了，就要求他們刪掉我簡歷上的身份證號和手機號」。

然而，對方拒絕刪除，隨後五六人將劉女士圍住。劉女士選擇了報警，試圖阻止其他人帶走簡歷，之後跟隨至一獨立房間，但發現房門被關，隨後衝突升級。

劉女士在社交平台講述是次經歷。（極目新聞）

「他左手摟著我脖子，右手打我嘴巴和額頭，我眼前一黑，手機飛出去，腰部劇痛站不起來」，劉女士稱，她在廁所呼救無果，對方多人搶奪其手機欲刪除錄像，她趁亂爬出廁所。劉女士要求對方撥打120急救電話，但被指「裝病」遭拒。

最終，民警到場，劉女士取回手機並自行聯繫救護車。醫院診斷顯示，她因「L1腰椎骨折」住院治療，行動不便，警方到病房製作筆錄。為確保安全，醫院還增派安保人員巡邏。

打人的男子。（極目新聞）

醫院診斷報告。（極目新聞）

《立案告知書》顯示，福田警方確認韓某某涉嫌故意傷害，符合立案條件，已於7月24日正式立案。警方表示，案件需在7天內完成初步偵查，待劉女士傷情鑒定報告確認後續處理。

天眼查顯示，韓某某與深圳萬旗服飾有限公司法定代表人同名。對此，萬旗服飾公司工作人員回應稱，已配合警方提供證據，並否認衝突中有肢體接觸，建議等待警方調查結果。