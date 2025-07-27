少林寺方丈釋永信攜情人子女34人潛逃美國？官方闢謠：正展開工作

7月26日，內媒報道稱少林寺方丈釋永信被帶走調查，引發關注。隨即網絡出現一張關於「少林寺方丈釋永信攜帶情人、子女等34人潛逃美國被有關部門攔截」的「警情通報」。開封警方最新回應表示，網傳圖片是假的。



7月26日，釋永信帶走被查的消息一出，內媒將其過去穿戴豪華、名下有多家企業等信息扒出，並有傳言稱其與多名女子有往來，還有孩子。關於釋永信被帶走調查等信息，有媒體向少林寺方面求證，被告知「等官方消息」「不清楚」。

網傳釋永信攜情人、子女34人潛逃美國。

隨後，內地網絡出現一張釋永信潛逃的警方公告，發布方為「開封市公安局」。內容則寫有：2025年7月26日，少林寺方丈釋永信攜帶34人（情人7人，子女21，寺院工作人員6人）。於11點21分進入上海浦東用際機場，意圖搭乘東方航空MU583，潛逃美國洛杉磯，被有關部門攔截。

公告還稱，相關部門已對釋永信進行兩年的調查和摸排。發現有51位情人，174個非婚生育子女（其中141名子女屬於代孕生產）。除此之外，他還安排其情人進入少林寺及分寺，借文化推廣等業務向海外分寺轉移資金413.26億美金。海外40多家分寺還接受信眾等資金1531.28億美金；存入瑞士銀行213.11億美金。

有網民在微博上詢問開封警方網傳圖片是否真實，開封警方官方微博帳號「平安開封」回覆表示，「通報是假的，請不要再傳播，目前正在開展工作。」