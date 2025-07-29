少林方丈釋永信訪梵蒂岡後被限制出境　｢天龍八部｣鳩摩智一語成讖

有「天下第一名剎」之稱的少林寺，現任方丈釋永信27日因涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；違反佛教戒律，與多名女子保持不正當關係並育有私生子，被多部門聯合調查。



內媒財新網引述知情人士消息稱，釋永信是2025年7月25日深夜被「叫走」的。第二天，釋永信被帶走調查的信息即開始流傳。

釋永信對此次被查並非沒有預感。上述人士透露，釋永信今年春節前後出國訪問歸來即被限制出境，接受主管部門談話，但在國內尚能自由活動，釋永信當時談及此事時語氣溫和。

值得注意的是，春節期間2月1日，釋永信以「文化交流」名義帶領僧侶代表團，前往天主教梵蒂岡，並與當時的教宗方濟各（Pope Francis）見面。教宗方濟各不僅是天主教領袖，亦為梵蒂岡元首。這次會面顯然已非單純的文化交流，而或許是一場未盡授權的「外交」活動。

釋永信被查後，7月28日，中國佛教協會公告表示，將註銷釋永信戒牒，稱其涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產；長期與多名女性保持不正當關系並育有私生子，嚴重違反佛教戒律。所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞了佛教界的聲譽，損害了出家人的形象。

不少網民便聯想到1997年香港TVB版《天龍八部》中，由李國麟飾演的角色「鳩摩智」諷刺玄慈方丈私生子虛竹的台詞——「少林寺原來是一個暗藏春色、藏污納垢之所」 ，與該事件存在戲劇性的巧合，引發網絡熱議。網民紛紛調侃李國麟為「預言家」並戲稱「當年錯怪你了」「看破不說破啊」。