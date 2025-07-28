中國佛教協會註銷釋永信戒牒 ：敗壞佛教界聲譽、損害出家人形象
撰文：林芷瑩
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少林寺方丈釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。
7月28日，中國佛教協會發出公告，釋永信嚴重敗壞了佛教界的聲譽，損害了出家人的形象，協會同意註銷釋永信的戒牒。
公告稱，7月27日，少林寺管理處發布情況通報，少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產；長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，嚴重違反佛教戒律。目前正在接受多部門聯合調查。
公告稱，釋永信的所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞了佛教界的聲譽，損害了出家人的形象，中國佛教協會堅決擁護和支持對釋永信的依法處理決定。
日前，中國佛教協會收到河南省佛教協會報來《關於註銷釋永信戒牒的報告》。根據有關規定，中國佛教協會同意對釋永信（俗名：劉應成）的戒牒予以註銷。
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