等紅燈太無聊用彈弓鋼珠射傷4路人　貨車司機犯尋釁滋事罪獲刑

今年5月底，貨車司機趙某多次使用彈弓和鋼珠，在杭州鬧市區隨機射擊路人，致4人受傷。7月24日，趙某犯尋釁滋事罪被判囚9個月。



《都市快報》報道，5月23日傍晚，杭州拱墅區靠近上城區的一個路口，90後的小麗和朋友在路邊等紅綠燈時，突然感到手臂一陣劇痛，她低頭觀察後，發現手臂上出現一個圓形傷口，鮮血直流。同行的朋友在周圍搜尋，在地上發現一顆直徑近1厘米的鋼珠。兩人立即報警。

小麗的手臂被鋼珠射傷。（都市快報）

小麗的手臂上受傷處結出大疤痕。（都市快報）

隨後幾天，屬地警方又接到3宗類似報警，傷者均為女性，年齡介乎30多至60多歲。據介紹，4名受害人均在晚高峰期人流密集的鬧市區被鋼珠打傷。

警方立即展開偵查，5月28日，40多歲的趙某被拘捕歸案。在趙某貨車的副駕駛車墊下，警方查獲一把強力彈弓，和一大堆未使用的鋼珠。

警方在趙某貨車的副駕駛車墊下，查獲一把強力彈弓和大批鋼珠。（都市快報）

趙某交代，自己是貨車司機，出於獵奇，他於2023年在網上購買彈弓和鋼珠，一直閒置在家，最近他拿到車上不時把玩一下。為尋求刺激，5月23日、24日和27日，趙某在等紅燈期間，隨機選擇路人作為射擊目標。他使用彈弓發射6顆彈珠，導致4名路人受到不同程度損傷，「我不是真的想傷害她們，只是等紅燈的時候比較無聊，想找點『樂子』。沒想到威力這麽大」。

經拱墅區檢察院審查查明，趙某為尋求刺激，使用彈弓隨意擊打他人，致4人輕微傷情節惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

趙某在警方的帶領下指認犯罪現場。（都市快報）

鋼珠直徑近1厘米。（都市快報）

趙某如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，其家屬代為賠償被害人各項損失，並取得諒解，可對被告酌情從輕處罰。7月24日，法院依法判決，趙某犯尋釁滋事罪被判囚9個月。

檢察官認為，彈弓雖不是管制工具，但「彈弓+鋼珠」卻有著不小的威力，稍有不慎就會對車輛和行人造成不可挽回的損害。趙某在人流密集的公共場合隨意彈射鋼珠，極易造成不特定的人身傷害、財物破壞，危害公共安全。