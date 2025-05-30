射程可達4米足以擊倒空水瓶　內地校園興自製「筆槍」引安全隱患

近日，據內媒調查發現，一種用中性筆組裝的迷你「筆槍」在內地中小學生中流行。這種「筆槍」由3支普通中性筆拆解後的筆桿、彈簧、筆芯、筆帽等零部件重新組裝而成，外形仿真度號稱高達90%，並具備發射功能。記者在某短影片平台以「用中性筆做一把槍」為關鍵詞搜索，發現相關影片點讚量最高達40多萬，評論過萬條。部分影片標題和簡介特意強調「在學校就能做」，甚至宣稱是「好玩不傷人」的文具改造。然而，這種「筆槍」若使用不當，存在較大安全隱患，已有案例顯示其導致學生眼角膜破裂、手掌被刺傷等事故。



取材簡單製作便捷 未成年人熱衷模仿

《法治日報》報道指，記者調查發現，製作「筆槍」的原材料僅需3支中性筆，這類筆是中小學生常用文具，校園周邊文具店平均售價2元人民幣一支，電商平台價格更低。製作過程簡單，無需額外零部件，導致「筆槍」在校園內迅速流行。社交平台上甚至出現以「××軍工」為標簽的教程影片，展示用中性筆、圓規改裝「筆槍」或十字弩等內容。網友評論稱「在家成功率1%，在學校成功率100%」，反映出其製作便捷性。

在浙江紹興某初一學生李琪（化名）表示，班上男生常在課間用「筆槍」互相射擊玩耍，班主任對此頗為頭疼。北京某小學四年級學生郭同學也提到，前座男生經常玩自製「筆槍」，她曾警告對方不要對著自己。浙江舟山某小學六年級教師王洋（化名）透露，班上男生迷上「筆槍」製作，因彈簧力量較大，筆芯射程遠，存在安全隱患，但學生只顧好玩，常忽視風險。上海某小學教師李老師也表示，班上調皮學生模仿影片製作「筆槍」，認為其不適合這個年齡段的孩子玩耍。

自製「筆槍」教程。（網上圖片）

射程最遠可達逾四米 殺傷力不容小覷

記者按照教程用3支中性筆組裝「筆槍」，測試顯示其射程約2米，足以擊倒空礦泉水瓶。某教程影片中，博主以筆芯為「子彈」，輕易擊倒十厘米亞克力擺件；另一高讚影片展示「筆槍」可讓飲料罐金字塔倒塌。安徽淮南某學校教師徐芳回憶，去年一名男生用「筆槍」射出竹簽，穿透同學作業本，足見其潛在危險。

而在浙江省杭州市錢塘區下沙消防救援站，有內媒和消防員共同進行實驗，顯示「筆槍」最遠射程達到4.34米，能刺穿紙張、氣球，專家分析，「筆槍」壓力相當於注射器針頭的3倍。

業內人士指出，雖「筆槍」不屬於槍支彈藥或非法改裝，但若發射尖銳物品，仍具危險性。已有案例顯示，一男孩因自製「筆槍」射穿眼角膜，另一男孩手掌被筆尖刺入。家長和教師普遍擔憂，認為此類影片不應在社交平台傳播，平台需加強監管。廣東中山的尹先生表示，其小兒子受影片影響養成拆裝文具的習慣，他認為安全應放在首位。另有家長質疑，標榜「在學校就能做」的影片如何通過審核，平台應及時下架。

家長認為平台應及時下架有關影片。（網上圖片）

意外事故頻發 家長教師難以遏制

記者採訪發現，熱衷改裝「筆槍」的多為中小學生，家長和教師的告誡難以遏制其風行。江西南昌的張女士發現孩子文具被拆解，得知其受影片影響製作「筆槍」，班上甚至有學生因近距離射擊導致臉部皮膚破損。她嚴禁孩子繼續製作，並向老師反映，學校隨後組織科普危害的活動，但仍有學生偷偷製作，因取材過於簡單。

更嚴重的是，已發生多起「筆槍」引發的意外。尹先生大兒子就在學校被同學用「筆槍」射傷左眼，導致眼角膜破裂，需緊急縫合手術，視力一度降至0.2，被評為二級傷殘。雖經矯正恢復至0.8或0.9，但仍有青光眼風險。尹先生憤慨表示，監控顯示多名男孩參與嬉戲，兒子無處可躲。

「筆槍」可射穿紙張。（網上圖片）

專家建議平台設紅線 保護未成年人安全

針對「筆槍」影片的爭議，華東師範大學法學院教授、未成年人學校保護研究中心副主任任海濤認為，此類影片表面以「創意手工」為包裝，實則引導未成年人製作危險物品，屬不良導向內容，存在社會風險和倫理隱患。創作者應承擔法律和道德責任，評估改造過程及成品的危險性，並在影片中添加警示，如「未成年人禁止嘗試」或「需成人指導」。

任海濤建議，平台應建立科學審核標準，通過技術識別、專家介入等區分「創意DIY」與「危險器具」。為保護未成年人，可利用用戶畫像技術識別未成年用戶，觀看風險影片時彈出警示窗口；同時構建專屬內容池，篩選安全創意內容，滿足未成年人的創造力需求，確保趣味性與安全性兼顧。