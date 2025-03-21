境外逐夢被騙至反華培訓　拍片記錄喊反動口號、偽造｢被迫害｣謊言

有中國公民移民後，被騙至境外反華「培訓」班，在寫滿反動標語的教室內高喊。周五（3月21日），國家安全部發文披露這一現象，稱有境外組織機構近年來利用個別人對外國生活的好奇，誘騙中國公民至國外，威逼其從事污衊抹黑中國國家安全活動，「嚴重威脅中國國家安全和公民人身安全。」



文章舉例，王某輕信他人推薦，找到某境外移民中介，幻想出國務工賺取高薪。在繳納了10萬元人民幣代辦費後，移民中介為其量身打造了「移民方案」，製作假學歷、假戶口本和相關出境手續。惟赴境外後，王某竟被中介負責人介紹給了境外反華組織人員，付費參加所謂的「課程培訓」。

據王某稱，每次參加「培訓」時都要簽名，在寫滿反動標語的教室裏高喊反動口號，還要被迫留下照片等影像記錄。非法中介還偽造大量文件材料，虛構當事人在境內「被迫害」故事，嚴重損害中國國家形象。

不久之後，無力續繳「培訓費」的王某，逐漸意識到自己蒙受欺騙，於是不再參加任何「培訓」活動。移民中介見其再無壓榨價值，隨即「人間蒸發」。王某面對無依無靠、語言不通、生活艱難的困境，最終在家人的接濟下艱難返回國內。

文章還舉例，為了獲得某國公民身份，在境外打工的洪某找到某移民中介。該移民中介向其謊稱，可通過「政治庇護」的渠道獲得當地的公民身份。

移民中介編造中國公民在境內「被迫害」謊言，虛構劇本、偽造證明。（視覺中國）

在交齊高額手續費後，移民中介編造洪某在境內「被迫害」謊言，虛構劇本、偽造證明，聯繫當地律師教其如何應對移民部門的提問。就這樣，一個精心編造的惡毒謊言被提交給境外有關部門，作為申請所謂避難的重要材料。

該部門審查發現洪某提交的材料存在問題，故宣布休庭再審。申請移民期間，洪某不僅未掙分文，還將此前積蓄全部用來支付高額中介介紹費、律師代理費、法庭庭審費。為了實現移民夢，洪某只得打黑工掙錢，但仍無力支付後續費用，只能放棄辦理。

文章表示，有過與王某、洪某類似經歷的受騙人員還有很多。他們本想可以過上中介公司宣稱的「高收入、高福利」的體面生活，卻未曾料到會淪落到一邊打黑工掙錢交費，一邊還要按既定劇本配合演出的悲慘境遇。

國家安全機關工作發現，有的受害者遭到洗腦，假戲真做誤入歧途，淪為境外反華勢力的炮灰；也有的認清真相後拒絕配合，依然付出慘痛代價；更多的則被非法中介榨盡殘值，背負債務流落異國街頭，貧病交加、艱難求生。而境外非法中介卻依靠內外勾結、敲骨吸髓的非法產業鏈，從同胞身上榨取非法暴利，堆疊出了巨額財富。