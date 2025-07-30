欲劫富商卻意外撞正其子　高雄匪徒「將錯就錯」綁走一家三口

台灣高雄近日發生一宗綁架案，37歲主嫌王富灃原本精心策劃，打算綁走林姓富商，但計劃失控，意外演變成綁架林氏一家三口的犯罪行動。



報道指，王富灃從事地下放貸生意，規模不大，但聽聞林姓富商為多組地下放貸團體的幕後金主，遂動念綁架林父勒索鉅款，計劃得手後退休享福。今年3月，王男聯同有聚眾鬥毆前科的友人蔣忠穎（現遭通緝），開始籌備犯罪，購入電擊棒、手銬等工具，並租屋作為藏匿地點。5月再招募周姓及鄂姓小弟，四人分工明確後隨即行動。

王富灃原本只打算綁走林家父親索取贖金，詎料行動當天，第一個現身的竟是林家兒子，王男遂「將錯就錯」把綁票案持行到底，痛毆林子並逼其聯繫父親。可是，由於跟父親關係不睦，林家兒子第一時間不願向父親求助，綁匪只好再設局，利用林子手機假冒其身份，再綁走林母。然而沒想到的是林家的金庫掌握在林父手中，林母僅能籌得300萬元（約79.2萬港元），遠低於王男索要的1億（約2641萬港元）。

計劃屢次受阻下，王富灃只好再用林母手機誘騙林父出面，24小時內林氏一家三口全數落入綁匪手中。最終，林父收回610萬元（約161萬港元）欠款並取出自家保險箱內530萬元（約140萬港元）現金，湊齊1140萬元（約301萬港元）贖金，成功換回妻兒安全。

王富灃等人已被捕。（VCG）

林氏一家獲釋後立即報警，警方根據案發地監視器畫面循線追查，僅3天便鎖定綁匪身分，並成功逮捕王富灃及周姓小弟。另一主嫌蔣忠穎則在肉票獲釋次日清晨自小港機場逃往越南。據悉，蔣可分得600萬元（約158萬港元）贖金，由其前妻代為保管，但前妻向王男索款時僅獲一張600萬元本票，隨後被警方扣押。