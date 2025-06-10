台灣「當街擄人」嚇傻路人 21歲青年眾目睽睽下遭3惡煞強拖上車
撰文：中天新聞網
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當街把人拖上車的畫面相當驚悚！
台灣新北市中和區的街頭10日凌晨發生疑似債務糾紛衍生的擄人案件，警方獲報後在40分鐘後迅速攔車救人，逮捕3名疑犯還起出一堆刀械。
青年大叫救命卻無人敢伸援手 終被強拉上車離去（點圖放大瀏覽）：
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中和分局也對此作出說明，表示事發的確切地點在興南路二段一帶，疑犯20歲廖男、24歲楊男、26歲周男搭同輛車，直奔該處找21歲廖男談判，接著就把人強拖上車。
廖男當場大喊救命，但一旁不少路人見狀也相當害怕，無人敢直接伸出援手，所幸仍有民眾偷偷報案，獲報後旋即派遣快打警力前往。
警方在40分鐘後於新北市五股區一帶成功將疑犯開的車攔下，並將3人逮捕，救出廖男，同時在車內查獲球棒、刀子、手機、束帶等相關證物。
據了解3人本來是約廖男前往烘爐地，是否為脫罪的藉口仍有待釐清，全案後續，將依妨害自由、強盜罪，移送新北地檢署偵辦。
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