中國男於東京澀谷對前女友施暴　再綁回她家監禁　路人嚇壞報警

真的是恐怖情人！



東京澀谷一名中國籍的29歲男子，6日當街擄走前女友並狠虐施暴。有路人目擊過程趕緊報警，警方後來在女子遭監禁的房間逮捕男子及同夥。

事發於東京澀谷區圓山町的一處停車場。（示意圖，Google Maps）

29歲大陸嫌犯張偉7日被東京警方移送。（NNN）

據《ANN NEWS》和《NNN》等日媒綜合報道，29歲的大陸籍男張偉與30歲友人徐潤平，被指控於5月6日凌晨2點，在東京澀谷區圓山町的一處停車場，對一名20多歲大陸女性施暴，兩人勒住她的脖子並強扯頭髮，造成她全身多處受傷，後來女子遭強行帶上車離開現場。

東京警視廳表示，有路人聽到女性受害者的哀號聲，打電話報警表示：

有女性被綁上車帶走了。

警視廳獲報後派員趕到現場並沿路跟蹤，於受害女性的住處發現3人，這時她已經被監禁約1小時。

受害女性表示，她與張姓嫌犯曾經是男女朋友，但在今年4月已經分手。警視廳目前正朝感情糾紛方向偵辦。

類似的感情糾紛屢見不鮮。日本警方4月30日才在神奈川縣川崎區一處住處的廚房收納櫃袋子裡發現一具白骨，證實為失蹤多時的20歲日本女性岡崎彩咲陽。

20歲女性岡崎彩咲陽失蹤，家屬特於社交平台開設帳號尋找她的下落。（Instagram / @asahi.okazki）

她於2024年12月20日失蹤，直到四個月後才被發現屍骨。逃往美國的27歲前男友白井秀征被指是兇手，3日他從美國返日於羽田機場遭到逮捕。

前男友白井秀征（左）及死者岡崎彩咲陽（右）。（NNN）

警方在川崎一處民宅發現一具遺體。（YouTube@NNN）

死者家人怒控悲劇本來可以避免，因為死者過去一年多來遭前男友跟蹤騷擾，曾九度報警卻未獲警方重視。

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