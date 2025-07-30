沙塵暴突襲敦煌　百米高沙牆撲向公路　遊客：如置身末日小說

周二（29日）下午，甘肅敦煌突遭沙塵暴侵襲，黃沙漫天，城市瞬間被籠罩，有網民更拍到百米高沙牆撲向公路，稱猶如走進了末日小說。受惡劣天氣影響，鳴沙山月牙泉景區於當晚7時宣布取消原定的星空演唱活動。周三（30日），景區恢復正常開放，並為受影響遊客安排退款。



多名遊客向媒體分享了周二沙塵暴的震撼經歷。畫面顯示，事發時，公路上百米高的沙牆撲向路面，車輛駛入沙塵後能見度驟降，紛紛減速並開啟雙閃，部分車輛緊急靠邊停車。來自浙江杭州的謝女士形容，這是她首次遭遇沙塵暴，彷彿「走進末日小說場景」。北京遊客張女士則表示，沙塵暴「遮天蔽日」，堪稱當地「土特產」的獨特體驗。

車輛駛入沙塵後能見度驟降，部分車輛緊急靠邊停車。（極目新聞）

江蘇遊客陳女士回憶，周二早晨天氣尚好，她原計劃參加月牙泉景區的萬人演唱會，卻突遇大風及沙塵暴。他們慌忙撤離，試圖打車卻無果，幾乎打算步行返回酒店。幸好一位熱心司機主動停車，免費送其回酒店，還立刻返回景區幫助其他受困遊客。據悉，沙塵暴持續約一個多小時。

月牙泉景區的萬人演唱會臨時停演。（極目新聞）

周二晚7時，酒泉市氣象台發布沙塵暴黃色預警，鳴沙山月牙泉景區隨即宣布因大風沙塵取消星空演唱活動，並通過多篇公告提醒遊客注意安全。周三下午，景區工作人員表示，遊客的門票退款將於7個工作日內完成。當日敦煌天氣轉為陰有小雨，景區已恢復正常營運。