與母親放牧遇沙塵暴　青海1歲男童走失12小時　踡縮山坳中終獲救

青海省海西州都蘭縣一名年僅1歲半的男童在與母親放牧時，遭遇突發沙塵暴而走失。經過警方12小時不間斷的緊急搜救，最終在距離走失地點3公里外的山坳中，將男童平安尋回。



7月7日，青海都蘭縣一名1歲半男童光著屁股去跟母親放牧，不想中途突遇沙塵暴，與母親走散。據都蘭縣警方透露，當時都蘭縣多個鄉鎮正遭遇沙塵暴和降雨，事發地點海拔高達3200多米，能見度不足80米，加上地形複雜，深溝淺壑遍布，搜救工作面臨極大挑戰。

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由於天氣惡劣，車輛難以進入牧區，警方立即組織人力展開地氈式搜索，同時出動無人機搭載熱感應系統，並調派警用直升機低空盤旋，全力尋找生命跡象。

當地警方立即出動車輛、直升機等地氈式搜索12小時，終於7月8日上午10時許，在距離走失地點約3公里的一處山坳中，發現了蜷縮成一團的男童。

警方表示，該山坳地勢背風避雨，為男童提供了臨時庇護所，因此他並未受到嚴重傷害，僅受到驚嚇。隨後，警用直升機將男童及其父母直接送往都蘭縣人民醫院。經檢查，男童身體狀況良好，目前已無大礙。